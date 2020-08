Pläne für 24 Reihenhäuser in Neuruppin

Neuruppin

An der Neuruppiner Mesche soll in den nächsten zweieinhalb Jahren eine Wohnanlage mit 24 Reihenhäusern entstehen. Der Bauantrag dafür werde in den nächsten Tagen beim Kreis eingereicht, sagt Ronny Rohr, der Geschäftsführer der Prima-Gruppe.

Diese hatte das gut 5700 Quadratmeter große Grundstück vor gut einem Jahr bei einer Versteigerung erworben und als erstes die 25 Jahre alten Bauruinen von fünf Mehrfamilienhäusern und einer Tiefgarage abgerissen. „Wir freuen uns, dass wir hier nun in die nächste Phase starten können“, so Rohr. Jedes Haus soll über drei Etagen plus Spitzboden gehen.

Anzeige

Die Grundstücksflächen variieren und reichen von 123 bis gut 300 Quadratmeter. Die Investitionskosten liegen bei etwa sechs Millionen Euro. Foto: Henry Mundt

Von Andreas Vogel