Protzen/Manker/Stöffin

Zwischen Protzen und Manker im Süden sowie Stöffin im Nordosten könnte eine Windfarm mit 16 Anlagen entstehen. Drei Unternehmen haben dafür im vergangenen Jahr Bauanträge beim Landesumweltamt eingereicht – die beiden Schönefelder Unternehmen Inventus und Unlimited Energy sowie die Firma Windenergie Wenger-Rosenau aus dem Neuruppiner Ortsteil Nietwerder. Läuft alles wie von den Antragstellern erhofft, nehmen die ersten Anlagen im Oktober 2023 ihre Arbeit auf.

Zuvor allerdings muss die Windfarm ein aufwändiges Genehmigungsverfahren durchlaufen. Dabei können ab sofort auch Bürger Stellungnahmen abgeben. Pläne für die Windfarm liegen ab Mittwoch, 21. April, einen Monat lang beim Landesamt für Umwelt oder in den Rathäusern von Fehrbellin und Neuruppin aus. Auch beim zentralen Internetportal des Landes können die Pläne eingesehen werden.

So könnte es auch bald südlich von Neuruppin aussehen: Windräder zwischen Bechlin und Kränzlin im Norden der Stadt. Quelle: Henry Mundt

Die Bauanträge sehen Windräder mit einer Nabenhöhe von 169 Metern vor. Die nächsten Anlagen sollen „jeweils mehr als 1000 Meter“ von Protzen, Manker, Stöffin und Küdow-Lüchfeld entfernt sein, teilt das Landesumweltamt in einer Antwort mit.

„Natürlich sind wir mit diesen Plänen überhaupt nicht glücklich“, sagt Dieter Sarnow von der Protzener Bürgerinitiative „Gegen Windräder-Wildwuchs in OPR“. Allerdings kennt Protzens Ortsvorsteher die Unterlagen noch nicht im Detail. Die Bürgerinitiativen aus Protzen und Manker sowie die Bürgerinitiative „Gegenwind Temnitz“ haben verabredet, sie gemeinsam zu prüfen.

Schützenswerte Vögel

Ende vergangenen Jahres hatten sich Fehrbellins Gemeindevertreter in einem Grundsatzbeschluss gegen weitere Windräder ausgesprochen. Schon jetzt sei klar, dass Fehrbellin eine Stellungnahme zu der geplanten Windfarm abgeben wird, sagt Bürgermeister Mathias Perschall. Dabei wird die Gemeinde auch auf Vogelvorkommen in der Region verweisen. „Wir sind umgeben von Schutzgebieten“, sagt Perschall. „Ein Vogel macht nicht an der Grenze halt.“

Derzeit gibt es für die Region keinen gültigen Regionalplan, der Windkrafteignungsgebiete ausweist. Gleichwohl könnte der Bau von Windkraftanlagen beantragt und in Ausnahmefällen genehmigt werden, sagt der Leiter der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel Ansgar Kuschel.

Behörde erarbeitet Plan

Die Behörde arbeitet an einem Teilplan, der die Eignungsgebiete festlegen soll. Als so genannter Plan in Aufstellung – noch nicht beschlossener Plan – könnte das Werk ab dem Sommer Auskünfte darüber geben, ob das Areal nördlich von Protzen als Eignungsgebiet in Frage kommt. Das Landesumweltamt kann sich in seiner Entscheidung über die Bauanträge auch daran orientieren. Noch allerdings gäbe es keine Entscheidung, ob das Gebiet nördlich von Protzen zu den Eignungsgebieten gehören wird, so Kuschel: „Das ist zu früh.“

Das Areal, auf dem die Windräder entstehen sollen, ist bislang frei von Anlagen – doch sind die nächsten Bestandsanlagen nur drei Kilometer weit weg. Noch ist offen, bis wann das Landesumweltamt über die Bauanträge entscheidet. Das Ergebnis hängt auch von der Umweltverträglichkeitsprüfung ab, die die Behörde vorschreibt – ein formaler Schritt, weil „erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen“ bislang nicht auszuschließen sind.

Die Pläne für 14 der 16 Anlagen sind ab Mittwoch, 21. April, einsehbar unter www.uvp-verbund.de/bb. Sie liegen auch in den Rathäusern von Fehrbellin und Neuruppin aus. Termine können vereinbart werden unter Telefon 033932/595666 oder 03391/355111.

Von Frauke Herweg