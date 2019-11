1989 wird Walter Momper Bürgermeister von West-Berlin – und fängt bei Gabi Keller zu tanzen an. An das turbulente Jahr, in dem sie ihm Walzer beibrachte, erinnert sich die Tanzlehrerin noch genau. Die Berlinerin, die jetzt in Neuruppin arbeitet, sagt heute, sie habe die nahende Wende schon im Frühjahr 1989 gespürt.