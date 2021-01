Strohhalme, Plastikteller, Styroporboxen: Für diese Verpackungen aus Einwegplastik ist die Zeit bald gekommen. Ab Anfang Juli dürfen sie nicht mehr verwendet werden. So sieht es eine EU-Verordnung vor. In Ostprignitz-Ruppin sind Plastikverpackungen in der Gastronomie derzeit noch allgegenwärtig.