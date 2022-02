Groß Breese

Wenn eine Tür zugeht… Ein Satz mit Symbolcharakter, der nichts Gutes bedeutet. Mit der Ankündigung von Anfang Februar, dass sich der Freundeskreis des Prignitzer Platt in Wittenberge aufgelöst hat, ist eine Tür zugegangen. Ein Schritt, der zeigt, wie schwer es in der Region ist, das Niederdeutsche an die nächsten Generationen weiterzugeben.

Plattdeutsch in der Prignitz: Zwischen Kirche und „Kinnerschool“ in Sewekow

Am stärksten verankert ist das Plattdeutsche noch immer in der Kirche. Pfarrer Gottfried Winter hat in seiner Gemeinde in Groß Breese viele Jahrzehnte auf Platt gepredigt und mit der Sprache Brücken gebaut. Zum Beispiel nach Sewekow, dem Wittstocker Ortsteil, der, einzigartig in Brandenburg, die plattdeutsche Bezeichnung „Sävko“ im Namensschild trägt und wo Heidi Schäfer in der „Kinnerschool“ das Plattdeutsche lehrt.

In der Kirche in Groß Breese wird am 13. März auf Platt gepredigt. Quelle: Stephanie Fedders

Nach dem Tod von Gottfried Winter im März 2020 ist die Tür nicht zugefallen. Ute Eisenack hält sie offen. Als Beauftragte für die Plattdeutsche Regionalsprache in der Landeskirche und als Pfarrerin, die für „Platt in uns Kirch“ sorgt und predigt. Demnächst in Groß Breese. Am 13 März ab 14 Uhr in der Dorfkirche und mit Kaffee und Kuchen im Anschluss.

Neben den Gottesdiensten in diesem Jahr – nach dem Auftakt in Groß Breese folgen weitere in Putlitz, Ribbeck und Bechlin – haben sich Ute Eisenack und ihre Mitstreiter ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen: Die Übersetzung des Psalmenbuches ins Plattdeutsche. Kein leichtes Unterfangen, sollen doch regionale Unterschiede im „Psalmbauk“ berücksichtigt werden.

Pfarrerin Ute Eisenack hält Gottesdienste auf Plattdeutsch

Darin liegt eine Herausforderung, die die gebürtige Mecklenburgerin gerne mit Unterstützung aus der Region angehen würde. Die niederdeutsche Sprache soll als Türöffner dienen für den Kontakt zu Einwohnern, die den Übersetzern helfen können. Also werden Plattsnacker gesucht, die zum Beispiel „typische westprignitzer Ausdrücke kennen“, erklärt Ute Eisenack.

„Es wäre schön, wenn wir mit dieser Arbeit den einen oder anderen erreichen“, sagt die Neuruppinerin, die auch über Hinweise dankbar ist, wo sich Platt heute noch im Alltag finden lässt. Als Beispiel sind hier die plattdeutschen Sinnsprüche genannt, wie sie als Inschriften an Häusern vorkommen, wo sie oftmals in Holzbalken verewigt sind. Auch Namensgebungen können Hinweise sein. So wie in Groß Breese, wo die „Heimaotschüün“ steht.

Neben der Arbeit als Pfarrerin ist Ute Eisenack daran gelegen, neue Türen zu öffnen und die Sprache zwischen den Generationen zu vermitteln. „Es geht um Begegnungen auf Niederdeutsch zwischen Jung und Alt“, erklärt sie und wünscht sich, über das Plattdeutsche Menschen zu erreichen und miteinander ins Gespräch zu bringen.

Plattdeutsch soll auch in den Schulen der Prignitz angeboten werden

Sie selbst geht mit gutem Beispiel voran und will Plattdeutsch am Gymnasium Wittstock anbieten. Ähnliches ist auch an der Grundschule in Berge auf den Weg gebracht, wo Helga Scherfke die Mädchen und Jungen in einer Arbeitsgemeinschaft für die Sprache begeistern will. Zwei „Türöffner“, die vielleicht Nachahmer in der Region finden.

Information: Wer über plattdeutsche Sprachkenntnisse verfügt und mit Ute Eisenack ins Gespräch kommen möchte, kann per Mail an ute.eisenack@web.de Kontakt aufnehmen. Der nächste plattdeutsche Stammtisch in Wittstock findet am 15. März ab 18 Uhr in der Volkshochschule, Rheinsberger Straße 18, Raum 139, statt.

Von Stephanie Fedders