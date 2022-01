Platzverweis nach Corona-Spaziergang mit etwa 500 Menschen in Neuruppin

Neuruppin

Ein 19-Jähriger ist am Montagabend in Neuruppin im Anschluss an eine Kundgebung mit etwa 500 Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestierten, kurzzeitig von der Polizei festgesetzt worden. Der Mann habe die Kontrolle von Personen gestört, die bei der Demonstration ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs waren, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher.

Dem 19-Jährigen sei daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen worden. Diesem habe er sich jedoch widersetzt und zudem Beamte beleidigt. Deshalb sei er in Gewahrsam genommen worden. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt ermittelt.

Zu den „Gebeten für den gesellschaftlichen Frieden in unserer Stadt“, zu denen zum zweiten Male eingeladen worden war, waren zuvor gut 60 Menschen in die Neuruppiner Klosterkirche gekommen. Beim Auftakt vor einer Woche waren es gut 40 Teilnehmer.

Von Andreas Vogel