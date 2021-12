Polizei glaubt, dass Betrug beim Online-Handel steigt – auch wenn die Statistik etwas anderes sagt

Neuruppin

Ein cooler Klunker, und dann auch noch zum Schnäppchenpreis? Der Käufer am Computer fackelt nicht lange, schließlich fehlt noch die eine oder andere Gabe unter dem Weihnachtsbaum. Klick, landet das begehrte Stück im virtuellen Einkaufskorb. Klick, und der Ring wird, ohne viel zu überlegen, an der Online-Kasse im Voraus bezahlt. Manchmal gibt es am Ende der Cybershopping-Tour allerdings ein böses Erwachen: Die Ware kommt nicht an, der Kunde wurde betrogen – und bleibt auf der Ausgabe sitzen. Die Polizei berichtet immer öfter von solchen Fällen. Kein Wunder, schließlich boomt der Online-Handel mehr denn je.

Polizei geht von steigenden Zahlen aus

Die statistischen Zahlen der Behörde dokumentieren den Anstieg in diesem Bereich der Kriminalität allerdings nicht. Trotzdem: Auch die Neuruppiner Polizei ist überzeugt, dass der Betrug bei Internet-Käufen mit Geschädigten in der Region angezogen hat – wie das wohl auch weltweit der Fall ist. Belegen kann sie das zwar nicht. „Anhand der erfassten Anzeigen kann ich nicht unbedingt erkennen, dass es mehr geworden ist“, sagt Polizeisprecherin Christin Knospe. „Ich muss aber sagen: Meinem Empfinden nach gibt es diese Tendenz.“

In der Polizeidirektion Nord, die sich um die Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel kümmert, gab es in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres 1129 Fälle von Betrugsaktivitäten, die über das Internet verübt wurden. Von Januar bis Ende November dieses Jahres wurden in diesem Deliktbereich aber nur noch 984 Anzeigen gestellt.

Statistik mit Vorsicht lesen

Auf dem engeren Feld des Online-Warenbetruges verzeichnete die Direktion im selben Zeitraum vergangenen Jahres 313 Straftaten. Auf die Region Ostprignitz-Ruppin entfielen dabei 93 Fälle. In den ersten elf Monaten dieses Jahres wurden direktionsweit 313 Anzeigen zu dieser Deliktart gestellt, davon 53 in OPR. Die Zahlen belegen also eigentlich einen Abwärtstrend.

Das Problem ist: Beim Erfassen der Daten verfährt die Polizei rein nach dem Tatortprinzip. Das bedeutet, dass sich die Straftat in der Statistik dort niederschlägt, wo sie begangen wurde. Sprich: Selbst wenn der Geschädigte in Walsleben lebt und die Anzeige in Neuruppin aufgenommen wurde, die Adresse des Online-Händlers aber in einem anderen Bundesland liegt, fließt diese am Standort des Händlers in die Statistik ein, und zwar nur dort. Gibt es keine Adresse oder befindet sich diese im Ausland, fällt der Fall aus der deutschen Statistik komplett raus, erklärt Christin Knospe.

Cyberkriminelle schlagen immer öfter zu

Für sie steht dennoch fest: Die Cyberkriminellen schlagen immer öfter zu, weil sie in einem anonymisierten Raum ungehindert agieren können. „Und sie gehen immer ungehemmter und dreister an die Opfer ran.“ Die Polizistin vermutet, dass die Dunkelziffer recht hoch ist. Sie glaubt, dass viele Geschädigte sich gar nicht bei Gesetzeshütern melden, weil sie nur um eine geringe Summe geprellt wurden oder weil der Betrugsversuch am Ende doch misslungen ist.

Knospe mahnt, beim Online-Shopping auf jeden Fall umsichtig zu sein – und am besten im Vorfeld zumindest die Eckdaten eines Online-Händlers wie das Impressum zu checken. Sie weiß aber auch, dass viele sogenannte Fakeshops, mit denen die Direktion 2020 vermehrt zu tun hatte, sehr professionell gemacht und nicht einfach als gefälschte Online-Geschäfte zu erkennen sind. Ihr Tipp: Nach Erfahrungen zu dem Shop googeln – und zwar bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, also vor dem Kauf.

Bezahlen erst, wenn die Ware da ist

Stutzig sollte man auch auf jeden Fall werden, wenn Geld ins Ausland überwiesen werden soll, wenn der Händler angeblich seinen Sitz in Deutschland hat. Aus ihrer Sicht sollten die Kunden sogar am besten ganz auf Vorkasse verzichten. „Bei der guten, alten Rechnung spart man sich viel Ärger: Man bezahlt erst, wenn man die Ware tatsächlich in den Händen hält.“

Von Celina Aniol