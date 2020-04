Nur wenige neue Corona-Fälle am Osterwochenende

Neuruppin

Die Autobahn war an den Osterfeiertagen fast schon gespenstisch leer, ebenso viele Straße in den und zwischen den Orten. Die Polizei hatte das gesamte Osterwochenende trotz der strengen Corona-Schutzvorschriften wenig zu tun. „Die Eindämmungsverordnung hat ihr Übriges getan“, heißt es aus der Polizeiinspektion in Neuruppin, zuständig für ganz Ostprignitz-Ruppin: „Die Leute halten sich da wirklich dran.“

Am Wochenende sind nur wenige neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Kreisverwaltung in Neuruppin meldete vier weitere Infizierte. Ihre Zahl lag am Ostersonntag bei insgesamt 40. Drei werden stationär behandelt, einer von ihnen beatmet. Sieben haben die Krankheit aber bereits überstanden, sagt Kreissprecherin Britta Avantario.

Anzeige

Die Polizei hatte angekündigt, ihre Kontrollen über Ostern zu verstärken, um unerlaubte Feiern und Treffen zu unterbinden. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag zählte sie deshalb 28 Einsätze in Ostprignitz-Ruppin.

Am Donnerstagnachmittag entdeckte eine Streife in der Franz-Mehring-Straße in Neuruppin unter anderem vier junge Männer und schickte sie fort. Kurz darauf meldete ein Anwohner, dass in Lindow zehn Leute in einer Wohnung feiern. Die Beamten trafen vier Erwachsene zwischen 25 und 30 Jahren an. Die beiden, die dort nicht wohnten, mussten gehen. Kurz nach 17 Uhr meldete ein Anrufer, dass Jugendliche an den Wallanlagen in Neuruppin eine Party feiern würden. Vier erhielten einen Platzverweis. Der fünfte, 14 Jahre alt, musste aber mit zur Wache kommen, weil er Drogen dabei hatte.

Grillpartys und Lagerfeuer in Neuruppin , Rheinsberg und Heiligengrabe

In der Nacht zum Karfreitag gegen 1.30 Uhr lösten Polizisten ein Treffen von vier jungen Männern in einer Wohnung in der Erich-Schulz-Straße in Neuruppin auf. Am Nachmittag des Karfreitags wurde die Polizei in die Gartenanlage „Gute Hoffnung“ in Neuruppin gerufen, wo neun Leute gemeinsam feierten, von denen sechs einen Platzverweis erhielten, weil sie dort nicht gemeldet waren. Gegen 18.15 Uhr musste die Polizei in Heiligengrabe eingreifen und drei der sieben Leute fortschicken, die dort zusammensaßen.

Am Karsamstag wurden die Beamten mehrfach alarmiert, weil Leute im Garten grillten oder am Lagerfeuer saßen, etwa in Lüchfeld, Rheinsberg und Buskow. In Neuruppin beendeten Beamte eine Geburtstagsfeier mit drei Gästen und lösten ein Treffen von acht jungen Leuten an der Pfarrkirche auf.

Am Ostersonntag meldete eine Frau, dass mehrere Männer an der Promenade in Fehrbellin Bier trinken. Die fünf aus dem Ort akzeptierten den Platzverweis und trollten sich. In Neuruppin schickte die Polizei fünf Leute fort, die vor einem Haus gemeinsam tranken. Eine Anwohnerin hatte die Beamten gerufen.

Lesen Sie auch:

Von Reyk Grunow