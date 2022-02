Neuruppin

Beamte der Polizeidirektion Nord, die die Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel umfasst, werden sich am Freitag an einer bundesweiten Schweigeminute für die zwei bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz getöteten Kollegen beteiligen.

Die Beamten werden sich zu 10 Uhr vor den Polizeidienstgebäuden des Direktionsbereiches zusammenfinden und öffentlich als Zeichen ihrer tief empfundenen Anteilnahme die Schweigeminute abhalten.

Bürger können sich gerne beteiligen

Bürger, die sich mit der Polizei verbunden fühlen und sich an der Schweigeminute beteiligen möchten, können gern die Polizeiinspektionen in Perleberg, Neuruppin oder Oranienburg zu 10 Uhr aufsuchen.

Lesen Sie auch Erschossene Polizisten in Rheinland-Pfalz: Kyritzer Bauern zeigen Anteilnahme vor Polizeiwache in Kyritz

„Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie unterwegs einen Streifenwagen sehen, der geparkt mit eingeschaltetem Blaulicht am Fahrbahnrand steht und neben dem die Polizeibeamten die Schweigeminute abhalten“, teilte die Polizei mit. Dies sei natürlich nur möglich, wenn kein Einsatz vorliegt.

Spende an die Polizeistiftung des Landes Rheinland-Pfalz

Alle seien tief betroffen von den Ereignissen des 31. Januar in Kusel, bei denen zwei junge Kollegen während der Verrichtung ihres Dienstes aus dem Leben gerissen wurden. „Viele unserer Bediensteten werden mit einer Spende an die Polizeistiftung des Landes Rheinland-Pfalz die Hinterbliebenen und Kolleginnen und Kollegen der Verstorbenen unterstützen“, teilte Dörte Röhrs mit (Polizeistiftung Rheinland-Pfalz, Sparda Bank Südwest, IBAN: DE15 5509 0500 0001 9899 79).

Die Mitarbeiter der Polizeidirektion danken allen, die ihre Beileidsbekundungen in unterschiedlicher Art und Weise an sie herangetragen haben, für ihr Mitgefühl und ihr Verständnis und werden diese Bekundungen in entsprechender Form an die Polizei in Rheinland-Pfalz weiterleiten.

Von MAZonline