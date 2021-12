Neuruppin

Gleich viermal sind im Bereich der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin am Samstag Alkoholsünder im Verkehr erwischt worden sowie einer am Sonntag auf der Autobahn.

So fuhren am Samstag kurz vor 4 Uhr Polizeibeamte die Berliner Allee in Fehrbellin und stellten einen Pkw Golf mit Potsdamer Kennzeichen fest, den sie für eine Verkehrskontrolle stoppten. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 37-jährige Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein Test vor Ort ergab 1,59 Promille. Der Fahrer musste für eine Blutprobe mit auf dei Polizeiwache und seinen Führerschein abgeben.

In Zernitz-Lohm kontrollierten Beamte gegen 01:30 Uhr einen Radfahrer, weil der ohne Licht fuhr und stellten auch hier fest, dass der Fahrer betrunken war. Der 39-Jährige pustete einen Wert von 1,79 Promille. Auch hier dürfte der Führerschein, sofern vorhanden, erst einmal weg sein.

In der Rheinsberger Rhinstraße wurde gegen 2.45 Uhr ein 17-Jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil er ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Auch der 17-Jährige hatte zuvor ordentlich „getankt“ und pustete einen Wert von 1,87. Er wurde nach Feststellung der Personalien und Anzeigenaufnahme an seinen Vater übergeben.

„Spitzenreiter“ der Alkoholfahrten am Samstag war ein 28-jähriger Audi-Fahrer, der im Bereich Blandikow bei Heiligengrabe unterwegs war und um 2.50 Uhr kontrolliert wurde. Er roch ebenfalls stark nach Alkohol und musste deshalb eine Atemalkoholtest vor Ort machen. Der 28-Jährige pustete 2,28 Promille. Auch er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen alle wurden sogenannte Verkehrsvergehensanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Auch die Beamten der Autobahnpolizei fischten am Wochenende im Bereich der Polizeidirektion Nord mehrere Alkoholsünder aus dem Verkehr. Darunter befand sich ein Renault-Fahrer, der am Sonntag gegen 0.55 Uhr auf der A 24 bei Herzsprung einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, wobei die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen. Der Fahrer pusteten einen Wert von 0,95 Promille.

Damit aber nicht genug: Bei der Überprüfung des 48-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Itzenhoe zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Der Mann musste eine Kaution hinterlegen, und eine Zwangspause von sechs Stunden einlegen, erst danach wurde ihm die Weiterfahrt gestattet.

