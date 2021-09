Neuruppin

Trotz sinkender Unfallzahlen ist in diesem Jahr ein Anstieg der Unfälle mit Personenschäden zu verzeichnen. Überhöhte Geschwindigkeit und das Nichtbeachten der Vorfahrt sind die beiden Hauptursachen. Deshalb hat die Polizei die Autofahrer noch stärker kontrolliert – mit Blick auf die Einhaltung der Geschwindigkeit, Fahrtauglichkeit und die Nutzung mobiler Endgeräte. Die Aktion erinnert an den europaweiten Speed-Marathon.

Im ganzen Landkreis OPR hatte sich die Polizei postiert

13 Beamte der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin kontrollierten an stets wechselnden Orten des ganzen Landkreises die Fahrzeugführer. Bei der Tempoüberwachung mittels Lasermessung stellten sie 57 Überschreitungen fest. Außerdem hielten sich 20 Fahrzeugführer nicht an die Vorschriften zur Handynutzung. Ein Autofahrer war nicht angeschnallt. Auch Fahrradfahrer wurden in die Kontrolle einbezogen: Elf von ihnen wurden verwarnt.

Mann unter Drogen, Frau unter Alkoholeinfluss

In Alt Ruppin stellte sich bei der Kontrolle eines 35-jährigen Autofahrers heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, stattdessen aber unter Einfluss von Cannabis und Amphetaminen unterwegs war. Seine 39-jährige Freundin erschien kurz darauf bei der Kontrolle, um den Hund des Mannes zu übernehmen. Sie kam mit dem Auto an – und unter Einfluss von Alkohol. Hier wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Alkoholwertes von 0,52 Promille gefertigt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline