Neuruppin

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit ist es wichtiger denn je, dass am Auto, Motorrad oder Fahrrad das Licht ordentlich funktioniert. „Durch defekte oder auch nicht korrekt eingestellte Beleuchtung können andere Verkehrsteilnehmer übersehen oder geblendet werden“, teilte die Polizei mit. Daraus könnten schnell Unfälle resultieren.

Zur Sicherheit empfiehlt die Polizei, sein Fahrzeug auf einen ordnungsgemäßen Zustand der Beleuchtung zu prüfen. Automobilclubs, Verkehrswachten sowie viele Werkstätten bieten zum Teil kostenlose Lichttests an. Vor Fahrtantritt empfiehlt es sich, eine Lichtkontrolle durchzuführen sowie Scheinwerfer, Scheiben und Spiegel zu reinigen, teilte die Polizei weiter mit. Damit Fußgänger und Radfahrer im Dunkeln besser sichtbar sind, sollten sie helle Kleidung vorzugsweise mit reflektierenden Elementen tragen.

Mängel an der Beleuchtung

Seit Anfang Oktober führen Beamte der Polizeidirektion Nord verstärkt Beleuchtungskontrollen durch. In der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin gab es Mängel an 57 Fahrzeugen. In der Prignitz fielen den Beamten 72 Fahrzeuge auf, an denen das Licht nicht richtig funktionierte.

Von MAZonline