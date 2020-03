Lindow

Erneut haben Jugendliche in der Lindower Harnackstraße gegen das Versammlungsverbot zum Schutz vor dem Coronavirus verstoßen. Zeugen meldeten der Polizei gegen 15.20 Uhr mehrere junge Männer, die sich dort aufhielten. Polizeibeamte konnten noch zwei feststellen, alle anderen jedoch namentlich ermitteln.

Die Beiden erhielten einen Platzverweis. Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren gegen die beiden ein. Erst am Dienstag hatte die Polizei Jugendlichen am selben Ort Platzverweise erteilt.

Platzverweise in Neuruppin

Auch in Neuruppin und in Kyritz löste die Polizei Treffen von Jugendlichen auf: Platzverweise erhielten drei Jugendliche, die sich in der Heinrich-Heine-Straße in Neuruppin am Tempelgarten aufgehalten hatten.

Polizei beendet Party in Kyritz

In der Kyritzer Fröbelstraße lösten Polizisten eine Party auf. Vier Personen hatten in einer Wohnung gefeiert. Die Polizei schrieb die Personalien auf, und alle mussten nach Hause gehen.

Von MAZ-online