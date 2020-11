Polizei löst unangemeldete Corona-Demos in Neuruppin und Wittstock auf

Neuruppin

Am Montagabend haben sich mehrere Menschen zu einem unangemeldeten Protest gegen Corona-Maßnahmen im Zentrum von Neuruppin getroffen. Die Polizei bekam dennoch im Vorfeld Wind davon und schaute dort vorbei.

Sie traf auf acht Menschen, die sich in der Karl-Marx-Straße in der Nähe der Deutschen Bank mit Kerzen in der Hand aufhielten. „Vier suchten gleich das Weite“, berichtet Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Die restlichen stritten ab, dass sie an einer Versammlung teilnehmen. Daraufhin teilten sich zudem in zwei Zweiergruppen auf – und durften so weiterlaufen.

Erste Anti-Corona-Aktion seit längerer Zeit in Neuruppin

„Es war ja keine richtige Versammlung mehr“, kommentiert die Sprecherin. Und coronaregelkonform war es auch, weil nicht mehr als zwei Personen aus zwei Haushalten beieinander standen.

Monatelang gab es keine Anti-Coronaregeln-Proteste in Neuruppin, so Röhrs. Im Frühjahr und wohl zuletzt im Frühsommer haben sich einige Personen immer wieder zu kleinen Protestaktionen am Einkaufszentrum Reiz und zu Protestmärschen in der Innenstadt getroffen, die als Spaziergänge deklariert wurden.

Die Alternative für Deutschland (AfD) Ostprignitz-Ruppin lud zu diesen Versammlungen offen ein und dokumentierte die Aktionen auf ihrer Facebook-Seite. Nach außen wurde aber immer wieder betont, dass es sich um eine parteiunabhängige Veranstaltung handelt.

Polizei hat Versammlung in Wittstock aufgelöst

An diesem Montag gingen indes nicht nur in Neuruppin Menschen in der Region auf die Straße, die mit den Maßnahmen rund um Covid-19 unzufrieden sind. Auch in Oranienburg, Pritzwalk, Wittstock und Wittenberge gab es Versammlungen, die gegen die aktuellen Politik in der Pandemie nicht einverstanden sind. In Wittstock und Wittenberge hat die Polizei die Demos aufgelöst, weil sie nicht angemeldet waren.

In Wittstock sind in den Abendstunden rund 60 Menschen ebenfalls mit Kerzen in den Händen auf die Straße gegangen. Die Polizei stellte fest, dass sich viele von ihnen nicht an die Eindämmungsverordnung halten.

Abstandsregeln ignoriert, Platzverweis kassiert

So seien beispielsweise die derzeit vorgeschriebenen Abstände ignoriert worden. Die Beamten sprachen einige Platzverweise aus und leiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. In Neuruppin gab es eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Die Menschen haben weiterhin das Recht zu protestieren – trotz der Pandemielage, betont Röhrs. Sie wünscht sich aber, dass die Demos angemeldet werden – auch zum Schutz der Demonstrierenden. Dass diejenigen, die derzeit auf die Straßen gehen, sich dabei allerdings an die geltenden Corona-Regeln halten müssen, sei indessen klar.

