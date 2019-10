Neuruppin

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem unbekannten älteren Mann, der aus einem Geldautomaten einer Bank in der Neuruppiner Schinkelstraße mehrere hundert Euro genommen haben soll, die einer 90-jährigen Frau gehören. Die Seniorin wollte vor dem Mann an dem Automaten Geld abheben, was aber nicht gelang. Das Gerät zeigte offenbar eine Störung an.

Als die Frau dann zu einem anderen Geldautomaten ging, öffnete sich offenbar das Ausgabefach des ersten Gerätes. Ein unbekannter älterer Herr entnahm laut Polizei das Geld. Das Ganze ereignete sich bereits am 28. Juni.

Der Mann trug eine dunkelblaue Jeans, beigefarbene Schuhe, eine Weste mit kurzen Ärmeln und ein Basecap. Das Cap war weiß mit einem roten Schirm und einem Emblem im Frontbereich. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizeiinspektion in Neuruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40 entgegen.

Von MAZonline