Polizei sucht nach Streit einen Mann aus dem Bus von Rheinsberg nach Neuruppin

Neuruppin

Die Polizei fahndet jetzt nach einem Mann, der bereits am 27. Oktober 2020 gegen 9.15 Uhr in einem Linienbus von Rheinsberg nach Neuruppin in einen Streit verwickelt war.

Wer weiß, wer dieser Mann ist?

Nun darf die Polizei Videoaufzeichnungen aus dem Bus veröffentlichen, um den Mann zu identifizieren. Wer kennt den abgebildeten Mann? Kann jemand Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Täters geben?

Die Polizei bittet darum, Hinweise, die zu der Ergreifung des Mannes führen, an die Polizeiinspektion Ostprinigtz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40 zu richten.

Von MAZ-online