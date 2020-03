Neuruppin

Ein betrunkener Mann bespuckte und bepöbelte am Freitagabend in einem Discounter in der Neuruppiner Innenstadt mehrere Kunden. Als die Polizei gerufen wurde, reagierte der 38-Jährige zusehends aggressiver.

Den Anweisungen der Beamten folgte er nicht, so dass er mit Gewalt fixiert und zum Ausnüchtern ins Gewahrsam der Neuruppiner Polizeidienststelle gebracht werden musste. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand.

Opfer dieses Mannes können sich melden

Außerdem beleidigte er die einschreitenden Beamten. Durch die Polizei wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren von Amts wegen aufgenommen.

Leute, die von dem Mann beleidigt oder Opfer seiner Spuckattacken wurden, haben sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet. Sie können sich aber jederzeit telefonisch unter 03391/3540 bei der Polizei oder persönlich in der Neuruppiner Wache, Fehrbelliner Straße 4c, melden.

