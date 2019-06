Neuruppin

Beim Baden haben Kinder am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr an einer Badestelle an der Regattastraße in Neuruppin einen verrosteten Gegenstand gefunden.

Sie nahmen das Stück aus dem Wasser, legten es ab und informierten die Polizei, weil sie annahmen, dass es sich dabei um eine alte Granate handle. Die Badewiese wurde abgesperrt und evakuiert.

Experten untersuchen das Fundstück

Ein Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes konnte kurz darauf jedoch Entwarnung geben. Bei dem Gegenstand handelte es sich um ein altes Ankergewicht. Die Sperrung der Badewiese wurde wieder aufgehoben.

Grundsätzlich gilt beim Auffinden von Munition aus den Weltkriegen oberste Vorsicht, mahnt die Polizei. Viele Kampfmittel seien trotz der langen Liegedauer noch immer gefährlich; es bestehe Explosions-, Vergiftungs- oder Brandgefahr.

Im Verdachtsfall immer die Polizei rufen

Die Gegenstände sollten nicht berührt und an der Fundstelle belassen werden. In Verdachtsfällen müssten sofort die nächsten Ordnungsbehörden oder Polizeidienststellen informiert werden.

Von MAZonline