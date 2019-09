Polkaholix lassen die Wände im Kornspeicher wackeln

Alt Ruppin

„Polka im Anzug“ – ein mitreißender Rhythmus mit fröhlich-frechem Text, der gleich zu Anfang klar macht, wo es langgeht. Nämlich „Volle Polka“ – so der Titel von Song Nummero zwei. Und der geht keinen Polkadot weniger ins Blut als sein Vorgänger. Einem krachig-vergnüglichen Abend steht nichts im Wege.

Es ist nicht der erste im Kornspeicher Neumühle, wo die Musiker sich mittlerweile einen exzellenten Ruf als Gute-Laune-Garant erarbeitet haben. Gastgeber Manfred Neumann ist dankbar, dass das Septett, das ansonsten locker weitaus größere Säle und Festivals bespielt, sich mit seiner kleinen Bühne zufrieden gibt.

„Könnt ihr noch?“ Ein vielstimmiges Ja im vollen Kornspeicher brandet auf. „Wollt ihr noch mehr?“ Ein noch lauteres Ja. Die Polkaholix können und wollen auch.

Christoph Frenz Quelle: Regine Buddeke

Billy Idols Kult-Hit „White Wedding“ ist die Steilvorlage für den nächsten Hit – die Polkaholix greifen sich ihre Lieblinge und mischen sie ordentlich auf. Verpflichtend ist der Zweivierteltakt der Polka, die in ihrer Heimat Böhmen für furiose Wechselschritte und Hüpfer erfunden wurde – frei nach dem Motto: Schüttel ab, was den ganzen Tag auf dir gelastet hat. Entsprechend schwer ist es, bei solcherart Klängen ruhig zu bleiben.

Und das tut im Kornspeicher auch keiner. Manfred Neumann hat nur karg bestuhlt, und selbst diese Plätze sind nicht alle besetzt. Man will stehen, weil man so viel besser tanzen kann. Die Menge ist in ständigem Auf und Ab, man kann den Boden beben spüren und die Wände wackeln. Das Herz schlägt schneller.

Jo Meyer, Andreas Wieczorek, Steffen Zimmer (v.l.). Quelle: Regine Buddeke

„Sweet dreams“ – der Titel der Eurythmics ist was für echte Rocker. Die Polkaholix sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, dem Polka-Gott ein Opfer zu bringen. Mit leichter Hand werden da Rock’n Roll, Ska, Punk und Folk in die Polka eingemixt. Alles zusammen ist Dynamit vom Feinsten, von den Musikern rasant und spielfreudig aus Tasten, Saiten und vom Blech gefetzt. Und von Mister Sax Andreas Wieczorek launig kommentiert.

Der Spaß, den Andreas Wieczorek, Posaunist Stephan Bohm, Trompeter Steffen Zimmer, Bassist Christoph Frenz, Gitarrist Mario Ferraro, Drummer Snorre Schwarz und Jo Meyer am Akkordeon – im keck gewürfelten Hingucker-Anzug – beim Spielen haben, überträgt sich aufs Publikum. Und dass allesamt Meister an ihrem Instrument sind, ergibt sich schon aus der Tatsache, dass alle in den unterschiedlichsten Bands unterwegs waren und sind – von der Gundermann-Seilschaft über Karussell, Monokel, Seeed und Boss Hoss.

Gigantische Party – der Saal tobt. Quelle: Regine Buddeke

„Sex ’n Drugs ’n Sauerkraut“ heißt eine der Scheiben, die die sieben Vollblutmusiker – die im übrigen alle auch singen – inzwischen herausgebracht haben. Der lustige Titel steht als Mottozeile unter dem Bandnamen. „Bang bang – my Baby shot me down“ wird zelebriert, immer wieder muss Wieczorek seine Spiegelfrisur mit dem Handtuch trocknen. Polka macht schwitzen. Das Publikum schwitzt auch. Und hilft außerdem gut gelaunt und bereitwillig als Chor: „Korrekt“ brüllt es auf Wieczoreks Steilvorlage „Sekt“ – klar, das ist „Model“ aus der NDW-Zeit.

Später wird’s kulinarisch: Die Polkaholix offerieren ein Gänge-Menü aus Polka Kebab, Jalapeno, Spare Ribs und Blutwurst. „Holt die Polizei“, echoen die Fans unisono und steigern sich in Vollrausch mit Knorkators „Zähne putzen, pullern und ab ins Bett“. So weit ist es aber dann doch noch nicht. „Marina“ wird zur nostalgischen Zweiviertel-Hymne stilisiert, „Hans bleib da“ zum großen Chor. „Eine pimmlische Holka“, giggelt Mister Sax. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Polkaholix lassen die Wände im Kornspeicher Neumühle wackeln Quelle: Regine Buddeke

Von Regine Buddeke