Prächtig: Neuruppins Tempelgarten hat sein saniertes Haupttor zurück

Neuruppin

Es ist ein echter Hingucker: Der Neuruppiner Tempelgarten hat sein historisches Haupttor zurück, das Ende März wegen Sanierungsarbeiten ausgebaut worden war.

Wie dringend die Arbeiten waren, wusste das Neuruppiner Rathaus nicht – nur, dass Schäden am Haupttor zuletzt im Jahr 2000, also vor gut 20 Jahren behoben worden waren, sagte am Freitag Anne Schommler, zuständige Sachbearbeiterin im Bauamt, als das frisch sanierte Tor in Gegenwart von Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) vorgestellt wurde.

Das Ausmaß der Schäden am Tor des Neuruppiner Tempelgartens war beträchtlich

Das vermutlich aus dem Jahr 1855 stammende Tor im maurischen Stil wurde von der Tischlerei Tobias Ritzrow aus Walsleben wieder auf Vordermann gebracht. Weil die Eingangspforte aus vielen filigranen und verschieden farbigen Teilen besteht, dauerten die Arbeiten deutlich länger als die zunächst angekündigten sechs Wochen. „Das sind Ölfarben, die trocknen sehr schlecht“, sagte Schommler. Da mehrere Farbaufträge notwendig waren erklärt bereits das, warum die Arbeiten sich hinzogen.

Zudem sei jedoch in der Werkstatt festgestellt worden, dass das Ausmaß der Holzschäden an dem Haupttor durch Wind und Wetter deutlich höher als gedacht ist. Teilweise ist Feuchtigkeit auch von unten ins Holz eingezogen, so Schommler. „Es musste Stück für Stück saniert werden. Das hat sehr viel Zeit gekostet.“

Die verwendeten Farben sind laut dem Neuruppiner Rathaus historisch belegt

Zudem sind die Zinkgussplatten von Hand bemalt und dann auf das Tor aufgeschraubt worden. Bei den Farben wurde sich an die Ergebnisse einer Fachfirma orientiert, die das Haupttor vor gut 20 Jahren aufwändig untersucht hatte, so dass die Farben originalgetreu wieder hergestellt werden konnten. „Die Farben sind historisch belegt“, betonte Schommler.

Das Haupttor des Neuruppiner Tempelgartens weist filigrane Details auf. Quelle: Andreas Vogel

In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurde das Haupttor etwas eingekürzt – damit die unteren Teile bei Regen nicht gleich wieder im Wasser stehen. Dadurch kann jetzt der Wind besser auch durch das geschlossene Tor durchpusten – und das Holz schneller trocknen.

Auch das Nordtor am Neuruppiner Tempelgarten wurde saniert

Etwa 40.000 Euro hat die Stadt für die Sanierung des Haupt- und des Nordtores bezahlt. Beim Nordtor handelt es sich allerdings um einen Nachbau, den der Neuruppiner Rotary-Club der Stadt im Jahr 2000 übergeben hat. Das Nordtor ist deutlich kleiner und nicht so reich verziert wie das Haupttor auf der gegenüberliegenden Seite. Allerdings müsse wegen Vandalismusschäden mehrmals im Jahr das Schloss im Nordtor ausgewechselt werden, sagte Fred Müller, Baufachmann im Neuruppiner Rathaus.

Auch das Nordtor im Tempelgarten wurde saniert. Quelle: Henry Mundt

Der Neuruppiner Tempelgarten ist von November bis März um 8 Uhr geöffnet und um 17 Uhr geschlossen. Von April bis Oktober ist der Garten von 7 bis 20 Uhr geöffnet – bei Veranstaltungen in der Anlage, die für Kronprinz Friedrich angelegt wurde, ist diese länger für Besucher zugänglich.

Tischler aus Walsleben mahnt

Bürgermeister Nico Ruhle geht davon aus, dass die beiden Tore möglichst wieder mindestens 20 Jahre halten. Tischler Tobias Ritzrow hält das durchaus für möglich – vorausgesetzt, die Tore werden besser gepflegt und kleinere Schäden künftig auch schon mal zwischendurch repariert. Denn bei der jetzigen Sanierung sei das Holz im Haupttor teilweise bereits so kaputt gewesen, dass man mit dem Finger durchpieken konnte.

Der Tischler konnte am Freitag krankheitsbedingt nicht bei der Präsentation des sanierten Haupttores dabei sein. Geholfen hatten bei den Arbeiten auch die Tischlerei Flemming und Söhne aus Fehrbellin sowie die Malerfirma Löhnwitz aus Dabergotz.

Von Andreas Vogel