Neuruppin

Zu beiden Seiten nur 1,3 Zentimeter Spiel – doch es gelingt. Mitarbeiter einer Stralsunder Spezialfirma haben am Sonnabend ein 82 Tonnen schweres Brückenteil in den Neuruppiner Seedamm eingesetzt. Durch den Brückenüberbau sollen einmal die Gleise des Prignitz-Express führen.

„Wir haben uns vorgenommen, es in eineinhalb Stunden zu schaffen“, sagte Andreas Gollek, der bei der Deutschen Bahn für Projekte im Bestandsnetz zuständig ist. „Das ist auch gelungen.“

Um das Brückenteil einzuheben, hatte die Bahn am Freitag zunächst einen 750 Tonnen schweren Spezialkran am Seedamm aufbauen müssen. Mehrere Schwertransporte hatten Gewichte dorthin gebracht – zum Stabilisieren des Krans. Während des gesamten Wochenendes war der Seedamm für Autofahrer gesperrt.

Ein Spezialkran setzt das Brückenteil auf seine vier Widerlager. Quelle: Frauke Herweg

Eine Dessauer Spezialfirma hatte den am Sonnabend eingesetzten Brückenüberbau hergestellt. Mit dem Einsatz des Brückenteils ist die Erneuerung der Seedamm-Brücke auf ihrer Zielgeraden – ab 29. März, so kündigte die Bahn an, sollen die Züge des Prignitz-Express wieder durchgängig bis nach Neuruppin rollen.

Zuvor allerdings muss an der Brücke noch eine Weiche eingebaut werden. Der dafür nötige Kran kommt auf dem Schienenweg an den Seedamm – dem aktuellen Bauzeitenplan zufolge am 17. März.

Drei Monate länger

Die Arbeiten am Seedamm begannen im Juni vergangenen Jahres. Eigentlich hatte das Projekt zum Jahresende abgeschlossen sein sollen. Probleme mit dem Seegrund verzögerten die Arbeiten jedoch um drei Monate.

„Der See-Ton hat seine physikalischen Besonderheiten“, sagt Gollek. „Er hat sich anders verhalten als erwartet.“ Um die Brücke dennoch erneuern zu können, hatten die Baufirmen schließlich andere Verfahren wählen müssen.

Von Frauke Herweg