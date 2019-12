Prignitz-Express: Landrat bittet um Termin

Neuruppin

Mit eindringlichen Worten dringt Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) in einem Brief an Minister Guido Beermann ( CDU) darauf, dass es beim geplanten 30-Minuten-Takt für den Prignitz-Express zwischen Neuruppin und Hennigsdorf nicht zu Verzögerungen kommen möge. Jeder weitere Tag des Wartens und Diskutierens benachteilige nicht nur die Region, sondern koste auch Arbeitsplätze und vernichte Zukunftsaussichten, heißt es in dem Schreiben, in dem Reinhardt zudem um einen kurzfristigen Gesprächstermin mit dem Minister bittet.

Minister ist erst seit Mitte November im Amt

Der Brief wurde am Mittwoch nach Potsdam gesandt. Beermann ist erst seit gut zwei Wochen Minister für Infrastruktur und Landesplanung in Brandenburg und damit Nachfolger von Kathrin Schneider ( SPD) in dem Ressort. Das Ministerium führt die Verhandlungen mit der Bahntochter DB Netz AG für den Ausbau des Prignitz-Expresses. Die Bahn untersucht in Absprache mit dem Land, was für den 30-Minuten-Takt alles erforderlich ist. Nach ersten Schätzungen kosten die Arbeiten 28 Millionen Euro. Die sogenannte Vorentwurfsplanung für das Projekt wird derzeit vom Ministerium geprüft und dauert länger als ursprünglich geplant. Ziel sei, den Finanzierungsvertrag mit der Bahn im ersten Quartal 2020 abzuschließen, teilte eine Ministeriumssprecherin mit.

Von Andreas Vogel