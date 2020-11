Neuruppin

Dass der Prignitz-Express schon bald alle halbe Stunde zwischen Neuruppin und Berlin pendelt, wird immer wahrscheinlicher. Die Landesregierung in Potsdam will noch in diesem Jahr mit der Deutschen Bahn eine Vereinbarung zur Finanzierung für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zum Streckenausbaus schließen.

Nach aktuellen Schätzungen sind rund 45 Millionen Euro nötig, um die Bahnlinie zwischen Velten und Neuruppin für den Halbstundentakt fit zu machen. Das geht aus der Antwort des Infrastrukturministeriums auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Christian Görke ( Die Linke) hervor.

Unter andere müssen entlang der Strecke zwischen Velten und Neuruppin mehrere Ausweichstellen gebaut werden. An zwei Stellen ist dazu ein zweites Gleis neben dem jetzt schon bestehenden nötig, damit Züge in beide Richtungen aneinander vorbeifahren können. Nur so ist ein Verkehr zweimal pro Stunde zu realisieren. So wie die Strecke derzeit angelegt ist, wäre er laut Bahn unmöglich.

Als der Bahnhof Radensleben (heute: Wustrau-Radensleben) noch zwei Gleise hatte, konnten sich die Züge zwischen Neuruppin und Kremmen dort problemlos begegnen auf der ansonsten meist eingleisigen Strecke (hier am 19. März 1995). Quelle: Christian Schmettow (Archiv)

Denn 1998 ließ die Bahn beim Bau des Prignitz-Express’ das zweite Gleis in Radensleben und Kremmen entfernen.

Die Linie RB 55 wird bis Neuruppin verlängert

Geplant ist, dass der Prignitz-Express RE 6 auch in den nächsten Jahren weiter wie bisher fährt. Zusätzlich soll aber die Bahnlinie RB 55 bis Neuruppin West verlängert werden; sie endet bisher in Kremmen.

Die Bahn hatte zuletzt mehrfach erklärt, dass die zusätzlichen Züge nach Neuruppin zum Fahrplanwechsel 2024 an den Start gehen sollen. Diesen Zeitplan bestätigt im Prinzip auch das Infrastukturministerium in Potsdam, ohne sich zu konkret festzulegen. „Die Fertigstellung wird unter Berücksichtigung der zeitnahen Erteilung behördlicher Genehmigungen bis Mitte der 2020er Jahre angestrebt“, heißt es in der Antwort auf Görkes Anfrage.

Der Bahnhof in Velten glänzt nach langem Umbau neu. Wann dort aber die S-Bahn hält, ist weiter ungewiss. Quelle: Enrico Kugler

Was für Pendler aus Neuruppin optimistisch stimmen könnte, macht Fritz Viertel, den Brandenburger Landesvorsitzenden des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD) alle andere als glücklich. „Insgesamt ist die Auskunft der Landesregierung ernüchternd“, sagt er.

Die meisten i-2030-Projekte gehen nur langsam voran

Denn tatsächlich ist die Verlängerung der RB 55 bis Neuruppin eines von ganz wenigen Bahnvorhaben, die derzeit tatsächlich vorankommen. Die Länder Brandenburg und Berlin hatten sich vor einigen Jahren mit dem Verkehrsverbund Berlin Brandenburg ( VBB) und der Bahn unter dem Titel „i 2030“ auf eine ganze Liste von besonders dringenden Vorhaben geeinigt.

Diese Vorhaben sollten besonders schnell vorangetrieben werden, um das Ziel wirklich zu schaffen, 20 Prozent mehr Fahrgäste in die Regionalzüge zu bringen. Doch aus Sicht des VCD stocken die meisten Vorhaben trotz des gemeinsamen Willens.

Die Verlängerung der S-Bahn-Linie S 25 von Hennigsdorf bis Velten steht auf der Prioritätenliste eigentlich ganz oben. Jetzt stellt sich heraus: Bis 2030 wird daraus auf keinen Fall etwas. Die Planung hinkt der für die RB-55-Verlängerung nach Neuruppin deutlich hinterher, heißt es aus dem Infrastrukturministerium. Das Land geht davon aus, dass die Gesamtplanung für die S-Bahn-Verlängerung erst 2029 vorliege wird.

Pläne für die Strecke über Tegel liegen nicht vor 2030 vor

Für die seit 30 Jahren versprochene Verlängerung des Prignitz-Expresses von Hennigsdorf über Tegel ins Berliner Zentrum sieht es schlecht aus. Dafür erwartet die Landesregierung eine Gesamtplanung nicht vor 2030. Der Baubeginn ist offen. Bisher will sich das Ministerium außer bei der RB-55-Verlängerung nach Neuruppin nicht einmal auf mögliche Kosten festlegen.

Im Seedamm bei Neuruppin baut die Bahn gerade eine neue Brücke. Die Strecke ist deshalb dort unterbrochen. Statt wie geplant Ende Dezember werden die Arbeiten wohl erst im März fertig. Quelle: Henry Mundt

Fritz Viertel macht keinen Hehl daraus, dass er enttäuscht ist, auch wenn er den Grund für die Verzögerungen zu kennen glaubt. „Am Geld liegt es nicht“, sagt er. Das ist für den Schienenausbau ausreichend vorhanden. „Aber es fehlen Planungskapazitäten“, sagt der VCD-Landeschef: „Vor allem bei der Bahn.“

Bis 12. Dezember keine Züge zwischen Neuruppin und Kremmen

Überall in Deutschland soll der Personenverkehr auf der Schiene in den nächsten Jahren deutlich ausgebaut werden, nicht nur rund um Berlin. Die Bahn habe gar nicht so viele Planer, um alle Projekte schnell bearbeiten zu können, sagt Viertel. Einfach mehr einzustellen ist auch nicht so einfach möglich: arbeitslose Planer gibt es nicht so viele.

Als der Bahnhof Kremmen noch sechs Gleise hatte, konnten sich die Züge zwischen Neuruppin und Hennigsdorf dort problemlos begegnen (hier am 2. Juli 1994). Zwischen 1998 und 2000 wurden vier Gleise entfernt und eines als Endstation für die RB 55 reserviert, so dass sich in Kremmen heute keine Züge mehr begegnen konnten. Quelle: Christian Schmettow (Archiv)

Zurzeit ist die Strecke ohnehin unterbrochen. Noch bis 12. Dezember fahren zwischen Neuruppin und Kremmen nur Busse statt der Züge. Die Bahn lässt in den nächsten Wochen einen Durchlass im Luch neu bauen. Ab 13. Dezember fahren die Züge wieder.

Aber nur bis zum Seedamm in Neuruppin. Von dort bis zum Bahnhof Neuruppin West bleibt es beim Ersatzverkehr. Die Arbeiten an der neuen Brücke im Seedamm sollten im Dezember beendet sein, verzögern sich aber mindestens bis Ende März.

Von Reyk Grunow