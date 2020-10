Neuruppin

Der Prignitz-Express bleibt in Neuruppin länger unterbrochen, als bisher angekündigt. Das steht inzwischen definitiv fest. Die Bauarbeiten der Bahn am Seedamm verzögern sich. Wie lange, kann die Bahn derzeit aber nicht sicher sagen.

Der RE 6 ist seit Juni in Neuruppin unterbrochen. Dia Bahn lässt dort nach jahrelanger Vorbereitung derzeit eine der beiden Brücken im Seedamm neu bauen.

Anzeige

Wer mit dem Zug aus Richtung Wittstock oder Prignitz kommt, muss deshalb in Neuruppin West aus dem Zug in den Bus umsteigen. Der bringt die Fahrgäste dann zu einem Behelfsbahnhof, den die Bahn eigens direkt vor der Baustelle am Seedamm errichtet hat. Von dort fährt der Zug weiter in Richtung Hennigsdorf und Berlin.

Eigentlich sollte die neue Brücke in wenigen Wochen fertig sein. Geplant war, dass die Züge mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember wieder über den Seedamm durchfahren können.

Bahn hat Probleme mit dem Seegrund

Doch die Bauarbeiten für die neue Brücke sind noch längst nicht soweit, wie sie sein sollten, auch wenn sie laut Bahn entgegen früherer Aussagen nicht ruhen.

Firmen hatten Probleme mit dem Baugrund festgestellt, hatte Andreas Gollek der MAZ vor wenigen Tagen gesagt. Er ist bei der Bahn-Tochter DB Netze unter anderem für die Strecke des Prignitz-Express’ zuständig ist.

Von Anfang an hatten Baufachleute der Bahn von einem schwierigen Untergrund im Ruppiner See gesprochen. „Der Neuruppiner Ton ist offenbar etwas ganz Besonderes“, sagt Gollek.

Brückenpfeiler bewegen sich leicht

Problem gibt es aber nicht nur mit dem Boden. „Wir haben die Fundamente der Straßenbrücke nebenan nicht so vorgefunden, wie es in der Planung steht“, sagt Gollek. Das war nach dem Abriss der benachbarten alten Bahnbrücke aufgefallen. Wegen der gemeinsamen Gründung habe das Auswirkungen auf die Bahnbrücke.

Die Stützpfeiler, die die Landstraße sichern, haben sich unerwartet im Seegrund bewegt. Die Bewegungen lagen im Bereich von Millimetern, sollten aber eigentlich gar nicht vorkommen. Was die Bahn besorgt, lässt den Landesstraßenbetrieb gelassen. Für die Straßenbrücke bestehe keinerlei Gefahr, versichert dessen Sprecher Steffen Streu.

Vom 20. November bis 12. Dezember fahren zwischen Neuruppin und Kremmen nur Busse statt der Züge. Die Bahn lässt dann mehrere Durchlässe erneuern, mit denen Gräben im Luch unter den Gleisen hindurchgeführt werden. Bis Ende Oktober soll feststehen, was danach aus dem Behelfsbahnhof am Seedamm wird.

Von Reyk Grunow