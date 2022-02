Prignitz: Haftstrafe für bewaffneten Drogenhandel

Neuruppin

Ein „gnädiges“ Urteil hatte sich der Angeklagte von der dritten großen Strafkammer des Landgerichts Neuruppin erhofft. Ob er die Entscheidung am Freitag so empfand, war nicht zu erkennen. „Relativ milde“ war sie jedenfalls aus Sicht der Strafkammer, wie die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung sagte.

Die Richter verurteilten den gebürtigen Schwaben zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt drei Jahren und neun Monaten, unter anderem wegen bewaffneten Drogenhandels im minder schweren Fall.

Marihuana aus dem Darknet

Der 55 Jahre alte Mann hatte am ersten Verhandlungstag zugegeben, im Februar 2019 auf seinem gemieteten Anwesen in der Prignitz 24 Cannabispflanzen gezogen zu haben. Ebenso gab er zu, im September 2020 über das Darknet sieben Gramm Marihuana und etwa 36 Gramm Amphetamine für 344,80 Euro verschickt zu haben. Der Brief kam nie beim Käufer an, er wurde zuvor beschlagnahmt.

Cannabissetzlinge, Springmesser und Kleinkaliber

Bei einer Hausdurchsuchung am 1. September 2021 fand die Polizei neben kleineren Mengen verschiedener Drogen auch knapp 1200 Gramm Marihuana, rund 740 Gramm Amphetamine, Cannabissetzlinge und diverse Waffen wie ein Springmesser und eine Kleinkaliberbüchse.

Schmerzpatient wollte Drogen angeblich nicht verkaufen

Zunächst hatte sich der Angeklagte dahingehend eingelassen, dass die bei ihm gefundenen Drogen nicht zum Verkauf gedacht gewesen seien. Er sei Schmerzpatient, wie er sagte, und habe experimentiert. So nach dem Motto: Drogen statt Tabletten.

Davon rückte er jedoch am Freitag ab. Er habe die Drogen auch verkaufen wollen. Dieses Geständnis wog so sehr, dass das Gericht von minder schweren Fällen und damit einem geringeren Strafrahmen ausging.

Es sei lebensfremd, dass so erhebliche Mengen nur für den Eigenkonsum gedacht wären, sagte der Staatsanwalt. Für einen Handel sprachen für ihn zudem ein Laminiergerät und Folie sowie eine Preisliste, die der Postsendung beilag.

Haschisch aus eigener Plantage in der Prignitz

Der Staatsanwalt war davon überzeugt, dass der Angeklagte die Erträge der selbst gezogenen Cannabispflanzen verkaufen wollte und auch davon, dass er die in einem Nebengebäude entdeckten 307 Setzlinge zu diesem Zwecke züchten wollte. Wie der Staatsanwalt errechnete, sollten so etwa sechs Kilogramm rauschfähiges Material erzielt werden.

Einen in der Untersuchungshaft beschlagnahmten Brief des Angeklagten an seine Lebensgefährtin sah der Staatsanwalt als „Eingeständnis des Drogenhandels“. Dort hieß es, er, der Angeklagte, sei zu arm für eine entsprechende medizinische Behandlung. Nun kümmere er sich selbst darum. Nämlich, auf diese Art und Weise an Geld zu kommen.

Cannabis gilt als weiche Droge

Aus Sicht des Gerichts wollte der Angeklagte eine Cannabisplantage aufbauen und mit den Erträgen einen Handel betreiben. Dass er das zugegeben hat, war für die Richter „sehr ausschlaggebend“. Es zählte weitaus mehr als seine vielen, teilweise einschlägigen Vorstrafen, die bereits lange zurücklägen. Außerdem handele es sich bei Cannabis um eine so genannte „weiche Droge“.

Der Verteidiger führte unter anderem ins Feld, dass es keine Hinweise auf mögliche Abnehmer gebe, kein Geld oder irgendwelche Luxusgüter wie teure Autos gefunden worden seien – nichts also, was auf einen bereits florierenden Drogenhandel schließen lasse. Er hielt die vom Staatsanwalt geforderte Strafe von vier Jahren und neun Monaten für entschieden zu hoch und beantragte eine Gesamtstrafe von zweieinhalb Jahren.

Auf drei Jahre und neun Monate lautete dann das Urteil.

Von Dagmar Simons