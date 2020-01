Total regional: Die Grüne-Woche-Torte

Berlin

Walnüsse aus der Herzberger Walnussmeisterei, Weizenvollkornmehl aus der Kränzliner Motormühle von Hans Friese und Blaubeeren von Krügers Beerenhof in Dorf Zechlin – die Torte, die am Freitag am Stand der Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz angeschnitten und verkostet wurde, ist ein echtes regionales Produkt.

Gefertigt wurde die Walnuss-Blaubeertorte vom Rheinsberger Konditor Ronald Lemm – ein frisch gebackener Tortenkünstler, der sich erst im vergangenen Jahr selbstständig gemacht hat. Für Andrea Schneider von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg ein gutes Omen: „Ich freue mich über jedes neue Unternehmen unserer Region, das bei der Grünen Woche dabei ist, natürlich auch über Altbekannte“, sagt sie.

Leckere Liköre aus Rosen und Stachelbeeren

Zu den Neulingen, die durch das Wirtschaftsförderunternehmen am Stand der Landkreise betreut werden, gehört auch die Wittstocker Likörmanufaktur von Thomas und Andreas Krieglstein. Bekannt geworden ist das junge Unternehmen durch den Rosenlikör, den Vater und Sohn extra für die Landesgartenschau kreiert hatten.

Thomas Krieglstein (r.) serviert Likör aus seiner Manufaktur Quelle: Cornelia Felsch

Für die Grüne Woche ist es nun ein Stachelbeerlikör, den Thomas Krieglstein am Freitag seinen Ehrengästen – darunter Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann und Vizelandrat Werner Nüse – kredenzte. Die Gläser sind schnell geleert und die Likörproduzenten haben schließlich noch mehr zu bieten – Himbeer-, Cassis- und Brombeer-Chili-Likör stehen schon bereit.

„Als ich Herrn Krieglstein gefragt habe, ob er Interesse daran hat, sich auf der Grünen Woche zu präsentieren, war er sofort begeistert und hat gleich für zwei Tage zugesagt“, erzählt Andrea Schneider. Sie wird die nächsten Tage in den Ausstellungshallen verbringen. „Organisatorische Dinge sind immer zu tun und schließlich ist es doch wichtig, dass die Aussteller einen Ansprechpartner haben, wenn sie etwas benötigen.“

Eintopf aus der Büchse und Schmorkohl

Zu den alten Hasen auf der Grünen Woche gehört das Dreistern-Unternehmen aus Neuruppin. der Konservenhersteller ist bereits zum 7. Mal dabei. Seit über 20 Jahren produziert das Unternehmen in Neuruppin. Hausmacher-Eintöpfe und Hausmachermalzeiten präsentieren sich in neuem Design.

Für die Besucher ist an diesem Tag Schmorkohl im Angebot – warm aus dem Topf und ausnahmsweise nicht aus der Dose, auf die Vertriebsmanager Markus Baum besonders stolz ist: „Sie haben eine Easy-Lift-Griffmulde und sind zu 100 Prozent recyclingfähig.“ Rund 20 Berliner Auszubildende scharen sich um den Stand. Sie haben sich gemeinsam auf Produkt-Erkundungstour begeben. Auf ihrem Rücken prangt das Kaufland-Label.

Hanf-Crashkurs für Schüler

Auf Einladung des Bundeslandwirtschaftsministeriums präsentiert sich die Bio-Ranch Zempow in der neuen Halle 27 unter zahlreichen anderen Bio-Herstellern. Schulklassen haben sich für einen Crashkurs in Sachen Hanf angemeldet.

Bei Wilhelm und Swantje Schäkel kann gesunder Hanf-Tee verkostet werden, mit und ohne Rosenblüten. Das Ehepaar informiert das Publikum über die alte Kulturpflanze, ihren Nutzen und stellt zahlreiche Produkte vor. „Das Öl ist besonders beliebt“, sagt Wilhelm Schäkel. „Der wertvolle Presskuchen, enthält viele Vitamine und Mineralstoffe und ist ein Supereiweißlieferant. Deshalb ist es ein Lieblingsprodukt amerikanischer Muckibuden“, sagt Schäkel..

Von Cornelia Felsch