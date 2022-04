Neuruppin/Perleberg

Der Tatort Tankstelle an der Autobahn ist verlockend. Schnell von der Piste runter, ran an die Zapfsäule, den Tank voll machen, und dann schnell, ohne zu bezahlen auf und davon. Allein im vergangenen Jahr fiel die Hälfte aller Tankbetrüge in der Polizeidirektion (PD) Nord in den Bereich der Autobahnen. Das zeigt der Blick in die Kriminalstatistik.

Nimmt mit den aktuell steigenden Spritpreisen auch der Tankbetrug zu? Das möchte die MAZ von der PD Nord in Neuruppin wissen. Zum Einzugsbereich dieser PD gehören die Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel. „Die steigende Anzahl von Tankbetrug ist eine subjektive Wahrnehmung“, sagt Polizeikommissarin Christin Knospe. Die Pressesprecherin verlässt sich lieber auf Zahlen als auf ein Gefühl.

Das sind die aktuellen Zahlen beim Tankbetrug in Prignitz-Ruppin

Von Januar bis März dieses Jahres sind dort allein 190 Fälle von Tankbetrug zur Anzeige gekommen. Aufs ganze Jahr hochgerechnet könnten das bis Ende des Jahres gut 760 Fälle werden. „Viele Fälle sind noch in der polizeilichen Bearbeitung“, sagt Christin Knospe mit Blick auf die Zahlen aus dem ersten Quartal. Ein Fall von Tankbetrug wird erst dann in der Kriminalstatistik erfasst, wenn er an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wird.

Als Tankbetrug gilt nach Paragraph 263 Strafgesetzbuch (StGB) das Nichtbezahlen der Rechnung nach dem Befüllen eines Tanks. Auch wenn juristische Laien darin oftmals einen Diebstahl sehen, liegt meistens ein Betrug oder eine Unterschlagung nach Paragraph 246 StGB vor.

Tankbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Diese Straftat kann mit bis zu fünf Jahren Haft oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Beim Tanken zeigen die Preise derzeit nur in eine Richtung. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der Blick in die Statistik beim Tankbetrug in Prignitz-Ruppin von 2019 bis 2022

2019 registrierte die Polizeidirektion Nord 723 Fälle von Tankbetrug. 2020 wurden 524 Zechpreller an der Zapfsäule registriert, und 2021 kam es in insgesamt 590 Fällen zu Tankbetrug.

Werden die 190 Fälle von Tankbetrug zwischen Januar und März auf gut 760 für das gesamte Jahr 2022 hochgerechnet, könnte das vermutlich ein neuer Spitzenwert im Vergleich der vergangenen vier Jahre werden. „Da lässt sich eine Entwicklung erahnen“, so Christin Knospe.

Ein dreister Fall von Tankbetrug ereignete sich am 12. Februar dieses Jahres in Walsleben. Der oder die Täter tankten 195 Liter Diesel in Kanister und stellten diese auf den Rücksitzen und im Kofferraum des Autos ab. Dann machte er sich aus dem Staub.

Dem Tankstellenpächter entstand so ein Schaden in Höhe von 354,20 Euro. „Zum Tankbetrug kam auch noch die fehlende Sicherung der Kanister im Auto“, sagt Christin Knospe.

Auch in der Region sind viele Tankstellen schon Opfer von Tankbetrug geworden. Darüber mögen die Pächter aber nicht offen sprechen; sie haben Angst, noch mehr Tankbetrüger auf dumme Ideen zu bringen.

Aufklärungsrate beim Tankbetrug in Prignitz-Ruppin unterliegt Schwankungen

Bei der Aufklärungsrate von Tankbetrug in der PD Nord schwanken die Zahlen von 2019 bis 2021 zwischen 13,7 und 20,5 Prozent. Allein im ersten Quartal 2022 konnten 31,6 Prozent der Fälle aufgeklärt werden. Wenn ein Tankbetrug aufgeklärt wird, hat das laut Christin Knospe „viele Ursachen, aber es gibt kein bestimmtes Kriterium.“

Ein Zapfstutzen einer Zapfsäule im Tank eines Autos. Quelle: Arno Burgi/dpa

Dieser Schaden entsteht beim Tankbetrug in Prignitz-Ruppin

Die Schadenssummen beim Tankbetrug reichen – aufs Jahr gerechnet – von 24.646 Euro in 2020, dem ersten Jahr in der Corona-Krise, bis 40.854 Euro im Jahr 2019. Bis März dieses Jahres beläuft sich der Schaden schon auf 11.632 Euro.

Allein 170 Kilometer Autobahn entlang der A 24, 10 und 11 fallen in den Zuständigkeitsbereich der PD Nord. „Die Hälfte der 590 Tankbetrüge in 2021 wurde an den Autobahntankstellen erfasst“, so Christin Knospe. Entlang dieser Strecken hat die Polizei aber bessere Möglichkeiten, Tankbetrüger zu erfassen. Denn dort stehen nur zwei Fahrtrichtungen für die flüchtenden Autofahrer zur Auswahl.

Von Christamaria Ruch