Die Region rüstet sich für die Grüne Woche

Perleberg/Neuruppin

Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die nächste Auflage der Internationalen Grünen Woche in Berlin bereits auf Hochtouren. Wenn die größte Verbrauchermesse der Welt am Freitag, den 17. Januar, ihre Türen unterm Funkturm öffnet, sind natürlich auch die beiden Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin wieder mit vertreten.

Tourismusverband Prignitz und REG Neuruppin teilen sich die Arbeit

Als eingespieltes Team teilen sich der Tourismusverband Prignitz und die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) die Organisation. Auch die Standbetreuung und -besetzung wird aufgeteilt zwischen den beiden Landkreisen.

Standen in diesem Jahr noch die Landesgartenschau in Wittstock, das Fontane-Jubiläum im Ruppiner Land sowie diverse runde Geburtstage von Städten und Veranstaltungen im Mittelpunkt, soll sich der Fokus im kommenden Jahr ganz auf regionale Produkte richten.

Darauf macht Mike Laskewitz jetzt schon neugierig. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz setzt einen Schwerpunkt dabei natürlich auf das Thema Knieperkohl. „Unser Premiumprodukt, das kein anderer hat“, betont Laskewitz.

Die Prignitz wirbt wieder mit Knieperkohl

Zu den kulinarischen Botschaftern des Prignitzer Nationalgerichts gehören neben der Neudorfer Fleischerei und der Feldküche aus Wittenberge erneut die Schönhagener Mühle. Thomas und Ronny Krummsdorf waren in diesem Jahr das erste Mal dabei und haben erneut zugesagt.

Thomas und Ronny Krummsdorf von der Schönhagener Mühle sind das zweite Jahr dabei. Quelle: Stephanie Fedders

Nach einer Pause wird erneut der Landgasthof Dahse aus Glövzin mit von der Partie sein. Premiere feiern die Elbland Mosterei von Tobias Spill aus Wittenberge, die Gans Feinbrand Manufaktur aus Klein Gottschow, die Kaffeerösterei Elbe455 aus Groß Lüben und das in diesem Jahr eröffnete Restaurant „Markt 11“ aus Wittstock.

Hinzu kommen aus Ostprignitz-Ruppin unter anderem die Ölmühle aus Katerbow, die Regionalinitiative „Landgeschmack“ und die Bio-Bäckerei Vollkern aus Rohrlack.

Am 22. Januar gestaltet die Region das Bühnenprogramm

Höhepunkt der zehntägigen Präsenz der Prignitz-Ruppiner auf der Grünen Woche wird wieder der Prignitz-Tag in der völlig neu gestalteten Brandenburg-Halle sein, der am Mittwoch, 22. Januar, stattfindet. Dann wird die Region wie schon in den Vorjahren einen ganzen Tag lang auf der Bühne vertreten sein und für sich werben. Ihre Unterstützung haben bereits die Landkreise sowie die Städte Wittstock, Heiligengrabe, Wittenberge, Perleberg und Pritzwalk zugesagt.

Ein Programmpunkt steht auch schon fest: Perleberg will mit einem Abstecher in die Geschichte des Schuhhandwerks für sich werben und dabei auch auf den Förderkreis der Prignitzer Museen aufmerksam machen.

Die internationale Grüne Woche findet vom 17. bis 26. Januar 2020 in den Messehallen unterm Funkturm in Berlin statt. Es ist die 85. Auflage der Verbrauchermesse. Eine Tageskarte kostet 15 Euro, das Sonntagsticket 12 Euro. Tickets können schon jetzt bestellt werden unter www.gruenewoche.de/Die Messe/Tickets. Dort gibt es auch umfassende Infos für Besucher.

Von Stephanie Fedders