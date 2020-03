Primagruppe investiert mehr als 40 Millionen Euro

Neuruppin

Die Firmengruppe Prima Solar will das Neuruppiner Seetorviertel, das in einigen Bereichen seit rund 30 Jahren brachliegt, völlig umgestalten und dafür mehr als 40 Millionen Euro investieren. So sollen bereits in der nächsten Woche die Arbeiten für eine riesige Tiefgarage mit 169 Stellplätzen beginnen. Denn über der Tiefgarage seien auf einer Wohnfläche von 7200 Quadratmetern zehn Häuser mit 83 Eigentumswohnungen sowie sechs Gewerbeeinheiten geplant, die alle als Klinkerbauten errichtet werden, um den einstigen Industriecharme in dem Areal zu erhalten, sagte am Montag Prima-Solar-Geschäftsführer Ronny Rohr (45).

Die Tiefgarage soll bis August fertig sein

Demnach werden sowohl die Häuser als auch die Gewerbeflächen einen direkten Zugang zu der Tiefgarage erhalten. Die Spundwände für die Arbeiten sind bereits errichtet. „Wir haben Anfang des Jahres die Baugenehmigung erhalten“, sagte Rohr. Nun solle die größte Tiefgarage der Region möglichst bis August entstehen, damit direkt danach die ersten fünf Wohnungen mit 30 Wohneinheiten errichtet werden können. „Im Frühjahr 2021 soll der Rohbau stehen“, so Rohr. Bis Ende 2022 will die Primagruppe mit diesem Areal fertig sein. „Wir haben die Baugenehmigungen für alle Projekte“, sagte Rohr.

Besonders stolz ist der Verwaltungsfachwirt, dass es gelungen sei, das ehemalige Gebäude des Feuerlöschgerätewerkes zu retten. Das denkmalgeschützte Haus wurde in den vergangenen Monaten von Grund auf saniert, weil selbst die Außenhülle nur noch durch ein Stahlgerüst gehalten wurde. Das Gerüst ist längst verschwunden. Denn vor wenigen Tagen konnten die ersten Mieter in eine der insgesamt 20 Wohnungen einziehen, die auf der einen Seite einen Blick über den Ruppiner See und auf der anderen zur Klosterkirche bieten. „Das ist unser schönstes Projekt“, sagte Rohr.

Eine exklusive Lage

Allerdings ist es auch nicht ganz preiswert. „Die Mietpreise liegen am oberen Limit“, räumte der Geschäftsführer ein. Gleichwohl gebe es schon jetzt eine rege Nachfrage nach den Wohnungen, so Rohr.

Die Interessenten scheint dabei auch nicht zu schrecken, dass sie noch eine Weile mit Bauarbeiten in der Nähe leben werden müssen. Denn mit den zehn Häusern und der Tiefgarage ist es nicht getan. Vielmehr sollen danach bis Ende 2023 auf einer Fläche von 7700 Quadratmetern gut 100 Mietwohnungen sowie 20 sogenannte Mikro-Appartements entstehen. Die Investitionskosten dafür bezifferte Rohr, der bis 2014 im Neuruppiner Rathaus gearbeitet hat, mit rund 20 Millionen Euro – also ungefähr nochmals die Summe, die die Firma schon für die Eigentumswohnungen und die Tiefgarage ausgeben wird. „Es ist eine exklusive Lage“, betont Rohr.

Neuer Pub soll im September öffnen

Dazu passt, dass auch die ehemalige Direktorenvilla direkt gegenüber einstigen Feuerlöschgerätewerk für rund 1,7 Millionen Euro aufwändig saniert wurde. Dort soll im Erdgeschoss ein Pub einziehen, während im Obergeschoss sechs Pensionszimmer geplant sind.

Ziel ist, dass der Pub bereits im September öffnet. Einen Betreiber dafür hat die Primagruppe bereits, das italienische Restaurant Portofino von schräg gegenüber.

