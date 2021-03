Pritzwalk/Neuruppin: Erste Corona-Schnelltest für Laien sind erhältlich

Pritzwalk

Bin ich mit Corona infiziert oder bin ich es nicht? Eine Antwort auf diese Fragen könnten bald sogenannte Corona-Schnelltests für Laien geben. Die Tests gibt es in einigen Apotheken bereits zu kaufen. Bislang müssen viele Testwillige jedoch noch etwas Geduld aufbringen. Denn obwohl bereits in der vergangenen Woche die ersten vier Corona-Schnelltests eine Sonderzulassung erhalten haben, warten viele Apotheker jetzt auf ihre Bestellung.

In Neuruppin und Pritzwalks sind Tests erhältlich

In der Neuen Apotheke im Reiz in Neuruppin gibt es die Selbsttests bereits, aber bislang nur im Zehner-Pack. In Pritzwalk werden sie ab Donnerstag in der Apotheke im Real angeboten. „Wir haben sehr frühzeitig bestellt“, sagt Christoph Sommerfeld, Inhaber beider Apotheken. Einzeln können er und seine Mitarbeiter die Schnelltests jedoch vorerst nicht abgeben. Die Art, wie sie geliefert werden, mache das nicht möglich.

Denn für den Test benötigt ein Kunde neben dem Testkit auch die entsprechende Flüssigkeit, um eine Lösung herzustellen. Die ist jedoch so geliefert worden, dass sie nicht einzeln abgeben werden kann. „Wir bekommen ungefähr Mitte März weitere Tests – und diese können wir in kleineren Größen abgeben“, erklärt Sommerfeld. Der Preis für das aktuelle Set beträgt 91 Euro. Der Pharmazeut rechnet damit, dass der Einzelpreis bei neun Euro liegen wird – in Apotheken.

Schnelltests soll es auch im Supermarkt und in der Drogerie geben

Insgesamt vier unterschiedliche Schnelltest für Laien sind aktuell in Deutschland zugelassen. Diese soll es nicht nur Apotheken geben. Zahlreiche Discounter und Drogeriemärkte kündigen auf ihren Internetseiten bereits an, dass sie bald mit dem Verkauf starten werden. So soll es bei Rossmann sowohl in Filialen, als auch im Onlineshop bald Corona-Test für zu Hause geben. Aber auch hier wird bislang kein konkretes Datum genannt. Die dort angebotenen Produkte werden jedoch um Einiges günstiger als die in einer Apotheke sein. Im Schnitt sollen sie für drei bis vier Euro kosten.

Dass sich künftig auch Privatpersonen testen können, macht eine Änderung der Medizinprodukte Abgabeverordnung durch das Bundesgesundheitsministerium möglich. Die gesetzlich Voraussetzung ist bereits geschaffen. Ein zugelassener Test ist für den Verbraucher deutlich am CE-Kennzeichen zu erkennen. Dieses Siegel befindet sich auf der Verpackung.

Bislang keine Tests in Kyritz erhältlich

In Kyritz hat bislang keine der bekannten Apotheken die Schnelltest auf Lager. „Wir haben sie bereits vor einigen Tagen bestellt“, sagt eine der Mitarbeiterin in der Kreis-Apotheke auf dem Kyritzer Marktplatz, „wir warten aktuelle auf unsere Bestellung.“ Auch die andere Anlaufstelle der Knatterstadt kann derzeit keine Tests verkaufen.

Der Unterschied der Laien-Schnelltest zu denen, die derzeit schon in zahlreichen Krankenhäusern und zum Beispiel Altenheimen täglich verwendet werden, ist: „Die Probeentnahme der Laien-Tests ist sehr stark vereinfacht worden“, erklärt Christoph Sommerfeld, „sie müssen nicht von einem medizinischen Fachpersonal durchgeführt werden.“

Bei positiven Ergebnis sollte ein PCR-Test gemacht werden

Bei den meisten nimmt man eine Probe in der Nase, und zwar im vorderen Nasenbereich. „Man muss mit dem Tupfer nicht so tief in die Nase oder in den Rachen“, sagt Christoph Sommerfeld. Nach mehrmaligen Abrollen wird der Tupfer ins Teströhrchen gegeben. Das wird dann sorgfältig mit der Flüssigkeit ausgespült. Die so entstandene Lösung tropft man danach auf das Testkit. Dann heißt es warten. Nach ungefähr 15 Minuten lässt sich das Ergebnis ablesen. Optional soll es auch einen Spuck-Test geben.

Doch was, wenn dieser Test plötzlich positiv ausfällt? „In diesem Fall sollte man sich umgehend beim zuständigen Gesundheitsamt melden“, sagt Christoph Sommerfeld. Da die Test für Laien kein eindeutiges Ergebnis liefern, muss zusätzlich ein weiterer gemacht werden, nämlich ein PCR-Test. Nur dieser kann am Ende Gewissheit bringen. Die betroffene Person sollte sich zudem, bis das Ergebnis des zweiten Tests vorliegt, im häusliche Isolation begeben.

