Neuruppin

Die Geduld der Autofahrer in Neuruppin wird weiter auf eine harte Probe gestellt: Denn bei den Arbeiten in der Karl-Marx-Straße in der Nähe des Fontanedenkmals sind am Donnerstag Probleme beim Umsetzen des Anschlusses einer Regenwasserleitung aufgetreten.

Deshalb muss eine weitere Baugrube geöffnet und die Busspur verlegt werden, sagte Neuruppins Rathaussprecherin Michaela Ott. Die notwendige neue Beschilderung soll am Freitagfrüh erfolgen.

Anzeige

Asphaltierungsarbeiten vorerst abgesagt

Die für Montag geplanten Asphaltierungsarbeiten hat die Stadt vorerst abgesagt. Wann die Straße wieder für den Verkehr frei gegeben werden kann, das lasse sich derzeit noch nicht sagen, so Ott.

Von Andreas Vogel