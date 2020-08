Neuruppin

Obwohl bundesweit die Zahl der Corona-Infizierten steigt und auch in Brandenburg bereits drei Schulen wieder geschlossen wurden (in Wittenberge, Frankfurt und Lübbenau), stößt die vom Land Anfang August verkündete Corona-Teststrategie für Kitas und Schulen an ihre Grenzen.

Der Grund: Für die freiwilligen Tests der Mädchen und Jungen kommen nicht etwa Ärzte in die ausgesuchten Kitas und Schulen, vielmehr müssen die Eltern mit ihren Kindern ihren Hausarzt fragen, ob dieser den Test übernimmt.

„Die Teststrecke des Landes ist nicht ideal“, sagt Andreas Liedtke, Chef des Amtes für Familien und Soziales in Ostprignitz-Ruppin. Das habe man bei der täglichen Telefonkonferenz mit dem Potsdamer Gesundheitsministerium auch mitgeteilt. Demnach wolle das Land bei seiner Strategie nachbessern.

Land hat die Vergütung der Ärzte aufgestockt

Reagiert hat das Land bereits auf die Kritik der Hausärzte, die bislang pro Corona-Test eine Vergütung von 15 Euro erhalten. Dieser Betrag soll auf 25 Euro pro Test aufgestockt werden. Der Vertrag dazu mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) werde vermutlich in der kommenden Woche in Kraft treten, wenn zuvor auch das Finanzministerium zugestimmt habe, sagte am Donnerstag Dominik Lenz von der Pressestelle des Gesundheitsministerium.

Laut Lenz wird die Teststrategie des Landes zu den freiwilligen Coronatests „sehr unterschiedlich gehandhabt“. Mehrheitlich werde das Angebot jedoch positiv aufgenommen. Zudem aktualisiere die Kassenärztliche Vereinigung ständig ihre Liste mit den Arztpraxen, die bereit sind, die Coronatests zu machen. „Die zwei Listen werden tagesaktuell gepflegt“, betonte KV-Sprecher Christian Wehry. Bei der einen geht es um die Tests für Kita- und Schulkinder, bei der anderen um die Tests für das Personal in den Kitas und Schulen.

Kassenärztliche Vereinigung informiert über Arztpraxen, in denen der Test möglich ist

Zu finden sind die Listen auf der Internetseite der KVBB und dem Stichwort Coronavirus. Zudem seien auch die Schulen und Kitas über die Praxen informiert worden, in denen die Tests vorgenommen werden, so Wehry. In Ostprignitz-Ruppin sollen etwa 90 Kita-Kinder und je 40 Personen an drei Schulen freiwillig auf das Coronavirus getestet werden.

Von Andreas Vogel