Projekt Schulkrankenschwester in OPR für ein Jahr gerettet

Die Fontanestadt übernimmt für ein Jahr die Kosten von zwei Schulkrankenschwestern, die sich seit gut vier Jahren um kleine Unfälle und Beschwerden von Mädchen und Jungen an drei Neuruppiner Schulen kümmern. Das haben die Stadtverordneten am Montagabend einhellig bei einer Enthaltung entschieden. Demnach wird der Awo-Bezirksverband Potsdam Träger des Projekts.

Die Freude und Erleichterung bei der Wilhelm-Gentz-, der Karl-Liebknecht- sowie der Puschkinoberschule ist groß, dass das deutschlandweit gelobte Projekt in Neuruppin fortgesetzt werden kann. „Ich bin glücklich ohne Ende“, sagte am Mittwoch Kathrin Tokar, die Leiterin der Gentzschule.

Fachkräfte haben für Projekt unbefristete Stellen aufgegeben

„Die Kinder haben weiterhin die Chance, von einer Schulkrankenschwester begleitet zu werden.“ Das komme nicht allein der Gesundheit der Kinder zugute. Vielmehr würde damit auch die Arbeit der Lehrer weiterhin unterstützt, betonte Tokar. Das sieht Anke Ketteritzsch ähnlich. Die Leiterin der Puschkinoberschule bedauerte jedoch, dass es lediglich eine Zusage für ein Jahr gegeben hat. „Die Unsicherheit geht weiter, wenn das Projekt nicht verstetigt wird“, sagte Ketteritzsch, die Leiterin der Puschkinoberschule.

Dort arbeitet seit Ende 2018 mit Cindy Nitsche (44) eine Schulkrankenschwester, während sich Tabea Müller (42) seit 2017 um Probleme der Kinder an der Karl-Liebknecht- und der Wilhelm-Gentz-Schule kümmert. Beide Frauen haben für das Projekt unbefristete Stellen aufgegeben: Die ausgebildete Krankenschwester Müller hat zuvor in einer Praxis der Sana-Kliniken gearbeitet, Nitsche bei einer Tochterfirma der Ruppiner Kliniken in der Diabetes-Sprechstunde.

Schulkrankenschwester Cindy Nitsche betreut seit 2018 die Kinder in der Puschkinoberschule Quelle: Andreas Vogel

Lange Zitterpartie für die Schulkrankenschwestern

Weil unklar war, ob das Projekt fortgesetzt wird, hatten sich die zwei Schulkrankenschwestern bereits beim Neuruppiner Arbeitsamt melden müssen. Doch für eine andere Arbeit konnten sie sich trotz der monatelangen Zitterpartie um das Projekt nicht entscheiden. „Wir können doch die Schüler nicht einfach alleine lassen“, so Müller.

Schulkrankenschwester Tabea Müller betreut seit 2017 die Kinder in der Wilhelm-Gentz- und der Karl-Liebknecht-Schule in Neuruppin. Quelle: Andreas Vogel

Matthias Jäkel, der Leiter der Karl-Liebknecht-Schule, hofft, dass für alle Beteiligten eine zufriedenstellende Lösung gefunden wird. Das will auch Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle. Der SPD-Mann hatte am Montagabend signalisiert, dass die Fontanestadt einspringen könne, wenn das die Abgeordneten wollen. Die Stadt könne das Projekt finanziell stemmen.

Neuruppin vermisst eine klare Ansage des Landeskabinetts

Zugleich betonte Ruhle, dass der Einsatz von Schulkrankenschwestern eine Aufgabe des Landes sei. Dazu müsse es eine klare Ansage im Landeskabinett geben, so Ruhle.

Gleichwohl hatten sich bis zuletzt das Bildungs- und das Gesundheitsministerium in Potsdam nicht einigen können, wie das Projekt mit insgesamt 18 Gesundheitsfachkräften an den 27 Schulen in der Mark im Jahr 2022 finanziert werden kann. Deshalb waren vor Neuruppin bereits andere Kommunen in die Bresche gesprungen, um das Projekt vor Ort zu retten, wie in Cottbus, Beelitz und im Kreis Barnim. Perleberg will am Donnerstag entscheiden, ob die Stadt für das Land einspringt.

Von Andreas Vogel