Zwei Gesundheitsfachkräfte arbeiten derzeit an drei Schulen in Neuruppin – allerdings ist unklar, ob sie im Januar weiterhin vor Ort sein werden: Das Land hat bisher kein Geld für die insgesamt 18 Schulkrankenschwestern in der Mark eingeplant. Die Linke ruft deshalb zu einer Demo am 3. November nach Potsdam auf.