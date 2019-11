Kaputtsaniert: Gildenhaller empört über missglückte Straßenreparatur

Gildenhall

Ilona Blechschmidt will sich lieber nicht vorstellen, wie die Straße vor ihrem Grundstück nach dem nächsten Regen aussieht. Ohne Gummistiefel, da ist sich die Gildenhallerin sicher, dürfte die Schlammpiste dann überhaupt nicht mehr zu betreten sein.

Dabei hat die Rentnerin schon bei eher trockenem Wetter, große Probleme. Sie ist auf Gehhilfen angewiesen. Ohne die Krücken kann sie sich kaum noch fortbewegen. Mit ist es allerdings auch nicht viel besser. Nicht, seit das Neuruppiner Bauamt im Sommer den Weg vor ihrer Haustür hat sanieren lassen.

Ilona Blechschmidt und ihre Nachbarn sind entsetzt, wie die Firmen die Straße Am See vor ein paar Wochen hinterlassen haben. „Ältere Menschen können hier nicht mehr laufen“, sagt die Anwohnerin. In Gildenhall wohnen viele Ältere.

Anfang November hat eine Firma aus Neubrandenburg das Granulat wieder von der Fahrbahn gekratzt. Quelle: Reyk Grunow

Seit der missglückten Sanierung ist der unbefestigte Weg übersät mit Steinen. Überall ragt grober Schotter aus der Oberfläche: Stolperfallen ohne Ende.

Seit Jahren ärgern sich die Gildenhaller über den Zustand ihrer unbefestigten Straße. Sie hatten schon einmal eine Unterschriftensammlung gestartet, um den Weg auf eigene Kosten befestigen zu lassen. Die Idee ist damals geplatzt, nachdem Neuruppins Baudezernent Arne Krohn vorgerechnet hatte, dass der Ausbau viel teurer werden könnte, als ein Ingenieurbüro den Anwohnern vorhergesagt hatte.

Der „anwohnerfinanzierte Straßenbau“, wie diese Lösung im Amtsdeutsch heißt, kam nie zustande. Auch sonst hat sich am Zustand des mehrere hundert Meter langen Sandwegs in Gildenhall wenig getan. Bis zu diesem Sommer.

Das falsche Granulat für Gildenhall

In diesem Jahr wollte die Stadtverwaltung den Weg nun wenigstens ausbessern lassen. Eine Tiefbaufirma hat im Auftrag der Stadt die Schlaglöcher mit den zerkleinerten Resten alter Asphaltstraßen aufgefüllt und die holprige Fahrbahn geglättet, soweit das möglich war.

Doch kaum hatten sich die Anwohner an den neuen Zustand gewöhnt, rückte das Bauunternehmen schon erneut an und baggerte das frisch verteilte Granulat wieder weg. Offenbar war übersehen worden, dass der geschredderte Asphalt zwar für den Straßenbau verwendet werden darf, nicht aber in einem Trinkwasserschutzgebiet, wie es Gildenhall ist.

Kein Geld für weitere Nachbesserungen

Die Anwohner hatten angenommen, dass die Stadt neues Granulat aufbringen lässt, nachdem das falsche wieder entfernt wurde. Doch darauf hatte der Baudezernent Krohn zuletzt wenig Hoffnung. 5000 Euro hatte das Auftragen des Granulates gekostet, 15 000 Euro das Entfernen und Ausbessern der gröbsten Löcher mit Schotter. Für weitere Ausbesserungen sei kein Geld vorhanden, hieß es.

„Dann muss die Stadt eben einen Kredit aufnehmen“, empört sich die Anwohnerin Monika Meyer darüber: „Wir sind doch auch Bürger.“ Doch bisher habe die es nicht einmal geschafft, Straßenlampen aufzustellen.

Bürgermeister verspricht Abhilfe – und Straßenlicht

Das soll sich demnächst ändern, verspricht Bürgermeister Jens-Peter Golde. Er kann die Empörung der Gildenhaller verstehen. „Ich habe das Thema zur Chefsache erklärt“, sagt Golde nach einem Telefonat mit Ilona Blechschmidt. Mit den Stadtwerken habe er abgesprochen,dass in der Straße Am See demnächst Straßenlampen aufgestellt werden.

Die gröbsten Schlaglöcher sollen vor dem Winter erneut gefüllt werden – bevor der Weg im nächsten Jahr dann noch einmal saniert wird. Für die Straßenlampen muss die Fahrbahn ja ohnehin aufgebuddelt werden, sagt Jens-Peter Golde.

Von Reyk Grunow