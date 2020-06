Neuruppin: „Marsch für Kinder“ fordert Regelbetrieb in Kitas und Schulen

Weil die aktuelle Situation in Kitas und Schulen „nicht mehr erklärbar“ sei, fordert der Vorsitzende des Amtsausschusses Temnitz, Michael Mann, die Rückkehr zum Regelbetrieb. Um die Forderung zu unterstreichen, ruft er zu einer Protestaktion am 8. Juni auf. Der „Marsch für Kinder“ startet am Neuruppiner Rathaus.