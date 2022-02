Protzen

In der Dorfstraße in Protzen drohte am Freitagabend wegen des Sturms ein Baum umzufallen. Daher sperrte die Freiwillige Feuerwehr Protzen den Gefahrenbereich mit Leitkegeln ab. Der Fahrer eines Pkw wollte diesen Bereich passieren, da er dringend in den Nachbarort wollte.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fahrer durchbricht Absperrung – Feuerwehrmann muss sich mit Sprung retten

Er durchbrach die Straßensperre kurzerhand und überfuhr einen Leitkegel. Durch die Aktion kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Feuerwehrmann. Dieser musste zur Seite bringen, um einer Kollision zu entgehen.

Durch die Polizei wurde die Anschrift des rücksichtslosen Fahrers aufgesucht, um den Fahrer zu ermitteln. Weder der Halter noch der Pkw konnten aber angetroffen werden. Eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde erstattet. Die weiteren Ermittlungen gegen den Fahrer führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline