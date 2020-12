Neuruppin

Es ist ein Dilemma. Auf der einen Seite Corona – eine Seuche, bei der zwischenmenschliche Kontakte krank machen oder sogar töten können. Auf der anderen Seite Weihnachten: Das Fest, wo es in hohem Maße um Gemeinsamkeit und Nähe geht. Oftmals die einzige Zeit im Jahr, wo sich über die ganze Welt verstreute Großfamilien treffen. Und dieses Jahr nicht dürfen. Oder nicht wollen. Aus Angst, sich selbst oder die Lieben anzustecken.

Ein Dilemma – das findet auch Sidonie Sankowski, Familientherapeutin aus Neuruppin: Denn die Kontaktbeschränkungen treffen viele Menschen hart. „Es gibt Leute, die verrückt werden, weil sie nur noch alleine sind“, sagt sie. Das Alleinsein, aber auch der Fakt, dass urplötzlich das eigene Leben in Gefahr, nicht mehr planbar und zudem durch die Einschränkungen komplett über den Haufen geworfen ist, weckt Ängste. „Man sieht das ja an Menschen wie den Leugnern oder Querdenkern: Das ist pure Angstbewältigung, indem man die Realität ignoriert.“

Hohe Erwartungen: Weihnachten ist der Wunsch nach Friede, Freude, Harmonie

Das berge Sprengstoff. „Die Welt polarisiert sich – in die, die Rücksicht nehmen und die anderen, die mit Vehemenz sagen: Mir doch egal.“ Das gehe zum Teil wie ein Riss durch Familien, hat die Psychologin, die im Neuruppiner Verein Lernen und Wachsen Kinder und Jugendliche samt deren Familien berät, beobachtet. „Die werden wahnsinnig, weil sie es nicht gebacken kriegen.“ Und andere, weil sie nicht mehr wissen, mit wem sie reden sollen. „Als Gesellschaft brauchen wir da Angebote und Lösungen.“ Über die kleinen Lockerungen fürs Fest hinaus.

Weihnachten sei ein Fest mit hohem Symbolgehalt, sagt Sidonie Sankowski. Und eines mit vielen Familientraditionen. „Wo man mitunter aus Höflichkeit Leute besucht, die man eigentlich nicht sehen möchte.“ Und für viele Familien sei Weihnachten der Wunsch nach Friede, Freude, Harmonie.

Jahresendspurt im Advent ist für viele Stress pur

Verbunden sei das aber für die meisten mit dem üblichen Jahresendspurt im Advent: mit tausend Weihnachtsfeiern und Musikschulaufführungen, Geschenke-Kaufstress, Weihnachtsmarktbesuche, Freunde und Großeltern. „Und am 24. sind wir gefälligst glücklich.“ Am 25. habe es dann in vielen Familien schon das erste Mal gekracht. „Weil die Erwartungen an Weihnachten so hoch sind, dass es keiner erfüllen kann.“

In diesem Jahr sei das einerseits auf die Spitze getrieben – ein Weitermachen wie bisher sei zwar nicht möglich aber andererseits der enorme Druck da, genau das zu tun wie „alle Jahre wieder.“ Auf der anderen Seite sei aber die Luft raus. „Dass wir so kurz vor Weihnachten wieder in den Lockdown geschickt wurden, ist für einige Familien mit Aufatmen verbunden. Der Adventstaumel entfällt. Er fehlt zwar, weil er Weihnachtsgefühle vermittelt hat. „Aber es gibt weniger Stress.“

Coronakrise als Indikator von Resilienz

Bei den Familien, mit denen sie arbeite, gebe es auch zwei Sorten: Die, die mit ihrer Bedürftigkeit allein zuhause sitzen, weil sie coronabedingt nicht in die Gruppenarbeit gehen können. Und die anderen, die sagen ‚Na gut, dann ist es halt so.‘ Nicht fatalistisch verzweifelt, sondern im Sinne von Resilienz.

„Für die meisten meiner Familien ist Weihnachten gar nicht so sehr das Thema – die haben ganz andere Baustellen“, hat Sidonie Sankowski bemerkt. Die allerdings durch Corona verstärkt werden. Man habe deutlich weniger Möglichkeiten, auszuweichen. So sei der Druck auf die Familien größer geworden. Party, Geburtstage und andere schöne Erlebnisse, um sich abzulenken, fallen derzeit aus.

Kurz: Mehr Druck, weniger Ventil. Die Resilienten würden daraus etwas machen. Die Familien, wo die Probleme größer sind als die Lösungsmöglichkeiten hätten ganz schön zu tun. Und würden das mit ins Weihnachtsfest nehmen. Da sei die Frage, ob Oma kommen kann oder nicht, eher nachrangig.

Kontakt mithilfe der sozialen Medien

„Es ist ja nun beileibe nicht so, dass die Deutschen das ganze Jahr darauf warten, mit Oma unterm Weihnachtsbaum zu sitzen.“ Einige Familien sei es indes wieder sehr wichtig, die Großeltern zu sehen. Viele von ihnen würden mit den Herausforderungen, die Corona diktiert, aber ganz kreativ umgehen.

Man würde sehr deutlich darauf zurückgeworfen, was einem eigentlich wirklich wichtig am Weihnachtsfest ist. „Was weh tut, wenn es fehlt.“ Und was verzichtbar ist. Daraus entstünden Lösungen. Oftmals sehr schöne. Etwa, wenn die Kinder ihre Musikschulstunden aufnehmen und den Großeltern mithilfe der sozialen Medien nach Hause senden.

Das spiegle oftmals vielmehr den Geist der Weihnacht wider als es Geschenke vermögen. „Ich habe schon mit dem Kopf geschüttelt, als unser Wirtschaftsminister uns zum Kampfkaufen aufgerufen hat“, sagt die Psychologin. „Sind wir Kaufmaschinen, die die Wirtschaft stärken? Brauchen die Menschen diesen Konsumwahn zu Weihnachten wirklich?“ Sie fragt sich, ob viele Menschen mit den vielen Geschenken nicht etwas reparieren wollen, was sie das ganze Jahr über versäumt haben. Eine Wiedergutmachung an die Kinder, weil man das ganze Jahr keine Zeit hatte.

Kuscheln in der Kernfamilie

In vielen Familien, hat die Psychologin beobachtet, würde man sich zum Fest im kleinen Kreise der Kernfamilie, ohne Großeltern, Tanten und entfernteren Verwandten, durchaus wohlfühlen. „Die finden es spannend, es im ganz kleinen Kreis kuschelig zu haben. Wenn man sich denn leiden kann.“

Was die Großeltern betreffe: „Natürlich sind schon im ersten Lockdown Leute quasi weggesperrt wurden und vereinsamt“, gibt sie zu bedenken. Die hätten zum Teil dadurch sehr abgebaut. Es sei doch ein Akt der Nächstenliebe, sich um seine Mitmenschen zu kümmern – ob das nun die Großeltern oder die greisen Nachbarn seien. „Und das ist doch eigentlich nicht nur zu Weihnachten ein Gebot.“ Kontakt zu den Verwandten könne man durchaus das ganze Jahr halten. Oder man muss sich selbst fragen, ob die Besuche am Jahresende nicht nur Tradition und Pflichtgefühl sind.

Was ist nun aber mit Familien, die zu Weihnachten im Streit „aufeinander hocken“ und nicht ausweichen können. Wo Corona nicht „ Krise als Chance“ ist, sondern die Konflikte noch verschärft? Was für Auswege gibt es da?

Miteinander reden, dem Anderen zuhören und einander gelten lassen

„Die einfachen Dinge, die schwer zu machen sind“, sagt Sidonie Sankowski: „Miteinander reden, dem Anderen zuhören und einander gelten lassen.“ Das heißt: Einander auch gestatten, andere Wünsche zu haben oder anderer Meinung zu sein. „Es geht immer um Respekt.“ Auch in den Familien: „Wenn jeder nur sich selber sieht oder immer Recht haben will, dann wird es schwierig mit fröhliche Weihnachten.“

Und wie schafft man es nun, das Fest zu retten, wenn es in der Harmonie knistert? Jede Familie müsse da ihre eigenen Strategien entwickeln, sagt die Familientherapeutin. Sie hat beobachtet: Im ersten Lockdown habe sie sehr viele Leute im Wald getroffen. „Sonst war ich immer allein unterwegs. Ein Weihnachtsspaziergang geht immer.“

Von Regine Buddeke