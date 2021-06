Badestellenreport - Algen, Bakterien & Co.: So wird das Wasser der Seen im Ruppiner Land kontrolliert

Morgens am menschenleeren See taucht Silvio Wagner einmal im Monat seine Gerätschaften ins Wasser. Der Gesundheitsaufseher untersucht die Wasserqualität der Badestrände im Ruppiner Land. Dabei kommt es auf den richtigen Umgang mit einer Keramikscheibe, Sonden und Proben an.