Quartier20: So sieht es in Neuruppins erstem Coworking Space aus

Neuruppin

Die weißen Schreibtische sind schon fertig bestückt: Lampe, Telefon, Verteilerdose – alles da. Durch die großen Fenster fällt das Tageslicht auf die sechs hellen Arbeitsplätze. Nebenan gibt es eine Bar mit Kaffeevollautomaten und Bio-Limonade sowie eine Sofaecke mit Blick auf den Ruppiner See.

„Wenn Menschen sich wohlfühlen, nehmen sie Inhalte ganz anders auf. Erfolgreiches Lernen braucht eine angenehme Umgebung “, sagt Björn von Busch. Seit 20 Jahren arbeitet der 41-Jährige als Trainer und Coach in ganz Deutschland. Er ist viel herum gekommen in der Zeit: „Im Schnitt bin ich an 120 Tagen im Jahr beruflich unterwegs.“

Arbeitsplätze auf Zeit in kreativer Umgebung

Björn von Busch leitet das Quartier20, den ersten Coworking Space im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Feliks Todtmann

Während seiner Einsätze habe er immer wieder Seminarräume gesehen, die geradezu abschreckend wirkten. Er wollte es besser machen: In seinem Coworking Space Quartier20 in Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin) können sich ab Januar Freiberufler und Jungunternehmer einen Arbeitsplatz auf Zeit mieten – in einer Umgebung, die Kreativität fördert, statt sie im Keim zu ersticken.

Neben dem eigentlichen Coworking Space mit sechs festen Arbeitsplätzen gibt es im Quartier20 einen Besprechungsraum für bis zu 15 Personen und das 155 Quadratmeter große Veranstaltungsloft, indem bis zu 150 Menschen Platz finden. Hier möchte von Busch Seminare und Schulungen anbieten, der Raum lässt sich allerdings auch mieten.

Vier der sechs festen Arbeitsplätze im Quartier20 sind schon vermietet. Quelle: Quartier20/Martin Foddanu

Die Preise für die Arbeitsplätze variieren je nach Mietdauer: Ein Tagesticket gibt es schon für 20 Euro. Ein flexibler Arbeitsplatz kostet 159 Euro im Monat und das Premiumpaket – der persönliche Schreibtisch mit eigenem Telefonanschluss und uneingeschränkter Nutzung des Meetingraums – kostet 219 Euro monatlich. High-Speed-Internetanschluss, Büromaterialien sowie Wasser und Kaffee sind im Preis inbegriffen.

Die Konditionen und Preise für die verschiedenen Buchungsoptionen lassen sich bequem auf der Website des Coworking-Space durchspielen. Dort findet sich auch ein virtueller 3-D-Rundgang durch die Räumlichkeiten.

Mehr als ein günstiges Büro

Vier der sechs festen Arbeitsplätze des Coworking Space haben schon jetzt einen Mieter gefunden: darunter Programmierer oder Marketingexperten, denen ein Laptop zum Arbeiten reicht. Die Coworking-Aspiranten müssen sich zunächst bewerben, Geschäftsführer von Busch wählt sie dann persönlich aus: „Wir achten darauf, dass die Leute, die zu uns kommen, auch zusammen passen.“

Arbeiten im Quartier20 Der Coworking Space befindet sich in der Steinstraße 20 in Neuruppin. Am 1. Januar 2020 ist die offizielle Eröffnung, Anfragen für einen Arbeitsplatz werden bereits jetzt angenommen. Das Tagesticket kostet 20 Euro, ein flexibler Arbeitsplatz 159 Euro monatlich und ein persönlicher Schreibtisch für mindestens ein halbes Jahr 219 Euro pro Monat. Außer den sechs Schreibtischarbeitsplätzen gibt es einen Meetingraum und das Veranstaltungsloft, die gegen Gebühr mitgenutzt werden können. Auf der Website www.quartier20.net gibt es neben einem virtuellen Rundgang durch die Räume auch einen Simulationsrechner für die Buchung des Veranstaltungsloft.

Denn das Quartier20 soll mehr als ein günstiges Büro sein: Junge Unternehmer können hier ein berufliches Netzwerk knüpfen, sich austauschen und gegenseitig inspirieren: „Ich hoffe, dass hier Synergien entstehen und eventuell entwickeln sich auch gemeinsame Projekte“, sagt von Busch.

Als er sich vor elf Jahren in Neuruppin selbstständig gemacht hat, hätte er sich einen Ort wie das Quartier20 gewünscht: „Ich habe mir ein komplettes Büro selbst eingerichtet. Das war ein Riesending“. Drucker, Telefonanschluss und Büromöbel musste er allein finanzieren, auch wenn er es gar nicht immer nutzte. „Das ist heute nicht mehr zeitgemäß“, erklärt von Busch, „wir müssen effizient und nachhaltig mit den verfügbaren Ressourcen umgehen“.

Von Feliks Todtmann