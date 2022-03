Buskow

Wandel durch Annäherung: Das Konzept, mit dem der SPD-Politiker Egon Bahr Ost-West-Geschichte schrieb, war Thema einer Diskussionsrunde des RBB-Inforadios, das am Mittwochabend im Bodoni-Hof Buskow aufgezeichnet wurde.

Der 2015 gestorbene Egon Bahr wäre am 18. März 100 Jahre alt geworden – Grund genug für den RBB, das Erbe des Politikers zu würdigen, der nicht nur 1974 bis 1976 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch einer der entscheidenden Vordenker und führenden Mitgestalter der unter Kanzler Willy Brandt 1969 eingeleiteten Ost- und Deutschlandpolitik war.

Das Podium im „Salon im Kuhstall“ des Bodoni-Vielseithofs. Quelle: Thomas Lox

Gut 35 Gäste kamen am Mittwoch nach Buskow, um dem Gespräch zu lauschen – es war nicht das erste, das der Sender im Neuruppiner Ortsteil aufzeichnete. Sowohl den Gästen als auch Gastgeber Marc Johne sowie den Podiumsgästen rund um RBB-Moderator Dietmar Ringel war vorher klar, in welche Richtung das Gespräch zwangsläufig gehen wird.

RBB-Inforadio einmal mehr mit Talkrunde im Bodoni-Hof Buskow

Die im Programm stehenden Fragen: „Sind Egon Bahrs Thesen weiterhin gültig? Und finden sich dort auch Antworten auf die politischen Fragen von heute?“ drängen sich förmlich auf, um Putins Krieg gegen die Ukraine zu beleuchten.

Dietmar Ringel hat drei ausgewiesene Experten auf dem Podium: Für die erkrankte Schriftstellerin Daniela Dahn wurde ad hoc Petra Erler eingeladen:

Petra Erler (Ex-Politikerin und Politikwissenschaftlerin) Quelle: Thomas Lox

Die ehemalige DDR-Politikerin und wissenschaftliche Assistentin am Institut für Internationale Beziehungen der DDR leitete nach der Wende als Staatssekretärin unter Ministerpräsident Lothar de Maizière das Referat für Europafragen und beriet später den EU-Kommissar Günter Verheugen, der damals für die Erweiterung der Europäischen Union zuständig war.

Ebenfalls dabei ist der Sohn des Altkanzlers Willy Brandt: Peter Brandt ist Historiker und Vorstandsmitglied des Willy-Brandt-Kreises. Last not least ist auch Klaus Wittmann, Brigadegeneral a.D. der Bundeswehr, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des Kalten Krieges und der Nato-Osterweiterung – und derzeit in den Medien ein viel gefragter Mann in Bezug auf die Strategie im Ukraine-Krieg.

Alle drei haben Egon Bahr persönlich gekannt. „Was haben Sie an ihm geschätzt“, will Ringel wissen. „Die Präzision seines Denkens und sein analytisch-kühler Blick auf die Dinge“, sagt Brandt. „Ein Menschenfreund“, bezeichnet ihn Erler. „Dass Kissinger mit ihm auf Augenhöhe sprach, hat ihm schon behagt“, weiß Peter Brandt.

Podiumsdiskussion in Buskow: Das Erbe und die Annäherungs-Politik Egon Bahrs

Auch wenn Egon Bahr eher als graue Eminenz hinter den Kulissen und im Schatten des Kanzlers agiert hat, sei er bekannt gewesen. „An Selbstbewusstsein hat es ihm nicht gemangelt“, sagt Brandt. „Ich bin der Architekt, Willy Brandt ist der Baumeister“, soll Egon Bahr einst gesagt haben.

Moderator Dietmar Ringel Quelle: Thomas Lox

Nur ganz knapp habe er damals die brisanteste Krise im Ost-West-Konflikt entspannen können, als die Sowjetunion 1963 Atomwaffen in Kuba stationiert hatte. „Das war dicht am großen Knall – wir haben Glück, dass wir heute hier sitzen“, sagt Brandt. Auch wenn Kritiker Bahr vorwarfen, er würde sich „mit den Kommunisten ins Bett legen“. Es gab Widerstände gegen „Wandel durch Annäherung“.

„Aber auch in der Bundeswehr gab es viele nachdenkliche Leute“, sagt Klaus Wittmann. Die Politik der Stärke sei sehr kontrovers diskutiert worden. „Gerade Soldaten wissen ja, was Waffen anrichten können“, sagt er. Viele hätten eher zu Rüstungskontrolle und Abrüstung geraten.

Klaus Wittmann ist Brigadegeneral a. D. der Bundeswehr Quelle: Thomas Lox

Dass Bahr ein großer Politiker war, darüber sind sich alle einig. Unterschiedliche Meinungen dagegen gibt es im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Auch wenn der einhellige Konsens ist, dass Putins Krieg ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, den man nur zutiefst verurteilen kann, gehen die Meinungen in der Bewertung schon einmal auseinander.

Das Publikum in Buskow stellte viele Fragen zum Ukraine-Krieg

„Der Westen hat keinen Fehler gemacht, der einen solchen Angriffskrieg rechtfertigen würde“, sagt Bundeswehr-Mann Wittmann vehement. Die Nato-Osterweiterung sei seitens der USA nie expansiv gewesen, antwortet er einem Gast im Saal. „Kein Krieg fällt vom Himmel“, hält Petra Erler dagegen. „Beide Seiten haben sich nicht an bestehende Verträge gehalten.“ Die Sowjetunion hätte es lieber gesehen, wenn Deutschland neutral geblieben wäre und es keine Nato-Osterweiterung bis über die Oder hinaus gegeben hätte.

Prof. Peter Brandt ist Historiker und Vorstandsmitglied Willy-Brandt-Kreis - er ist ein Sohn von Altkanzler Willy Brandt. Quelle: Thomas Lox

Die Diskussion geht um atomare Abschreckung und um die Frage, was defensive Waffen sind und was offensive und von Putin als Eingriff der Nato in den Krieg gesehen würde. Auch die Frage, welche Seiten die Situation vorrangig klären müssten, steht im Raum. Man müsse sich auch in die Perspektive des anderen hineinversetzen, sagt Brigadegeneral Wittmann. „Selbstkritik auf beiden Seiten – kein Blame Game.“

Auch kontroverse Meinungen beim Buskower RBB-Talk

Die Zuhörer haben viele Fragen zu verschiedensten Aspekten – teils sehr emotional. Beifall gibt es auch für Gastgeber Marc Johne, der sich neue Denkansätze für eine globale Friedensbewegung wünscht.

Bodonihof-Gastgeber Marc Johne überreicht ein Bleisatz-Typoblatt mit einem Heine-Text Quelle: Thomas Lox

Eine Idee, wie der Krieg beendet werden kann, hat keiner – das war auch nicht erwartbar. Ratlosigkeit und Hoffnung halten sich die Waage – spannend war es allemal: „Das war besser als Anne Will. So viel Wissen, so viel Kompetenz!“, lobt Zuhörer Ralf Greese.

Am kommenden Sonntag, 20. März, kann man das Podiumsgespräch zwischen 11 und 12 Uhr im RBB-Inforadio hören.

Von Regine Buddeke