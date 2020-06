Zusätzliche Busse von Wittstock nach Neustadt sollen Fahrgästen der Bahn helfen, die lange Wartezeit in Neuruppin zu vermeiden. Doch die Abkürzung könnte teuer werden. Landrat Ralf Reinhard will das verhindern.

Bahn: Baustelle in Neuruppin bringt Probleme für Pendler

