Rache nach Straßenraub in Neuruppin

Erneut gab es eine Schlägerei unter Jugendlichen in Neuruppin: Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr sprachen drei Jugendliche in der Präsidentenstraße einen 18-Jährigen an. Einer der drei drückte ihn dann zu Boden und stahl aus seiner Jackentasche 50 Euro.

Selbstjustiz gegen die Straßenräuber

Der 18-Jährige verständigte daraufhin mehrere Freunde und suchte mit ihnen gemeinsam nach den Dreien. In der Lazarettstraße erkannte der 18-Jährige einen 16-jährigen wieder, der bei dem Raub zugegen gewesen sein soll. Der 18-Jährige und seine Freunde schlugen auf den 16-Jährigen ein, bis die Polizei kam.

Vermutlich Tüten mit Rauschgift im Gepäck

Daraufhin lief einer der Männer davon, verlor dabei aber ein Tütchen, das möglicherweise Drogen enthielt. Als Polizisten die Personalien der anderen Jugendlichen aufnahmen, fanden sie bei einem 18-Jährigen ein weiteres Rauschgift-verdächtiges Tütchen.

Raub und Körperverletzung

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ein. Den leicht verletzten 16-Jährigen holten seine Erziehungsberechtigten von der Polizeiwache ab.

