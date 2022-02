Radensleben

Beim ersten Spatenstich waren in Radensleben alle voller Euphorie. Inzwischen sind dreieinhalb Jahre vergangen – und die Euphorie weicht immer mehr der Ernüchterung. Das Kita-Projekt der evangelischen Kirchengemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben erweist sich als viel schwieriger als anfangs gedacht. Immer neue Hürden tauchen auf und müssen überwunden werden.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, seit dem Spatenstich im September 2018 hätte sich gar nichts getan an dem Bauvorhaben. Pfarrerin Rose Möllhoff-Mylius kann verstehen, wenn für Außenstehende dieser Eindruck entsteht. Immerhin ist auch auf dem Grundstück hinter dem alten Pfarrhaus, in dem die kleine Kita jetzt untergebracht ist, nichts zu sehen.

Die Kirchengemeinde will dort einen ganz neuen Kindergarten bauen. Einen modernen, mit viel Platz, freundlich und nachhaltig. Von derzeit 23 Plätzen für Mädchen und Jungen soll die Kita auf 40 Plätze wachsen können. Den Bedarf dafür gibt es auf jeden Fall.

Neuruppin will sich am Multifunktionshaus der Kirchengemeinde beteiligen

Geplant war der Neubau von Anfang an als Multifunktionshaus. Auch die Kirchengemeinde sollte dort Platz finden und der Ortsbeirat von Radensleben, der seit sehr vielen Jahren mit wachsender Verzweiflung eine dauerhafte Bleibe im Dorf sucht.

Beim Fest für den ersten Spatenstich im September 2018 herrschte gute Stimmung, auch bei Neuruppins damaligem Bürgemeister Jens-Peter Golde (am Schirm links) und Matthias Puppe als Superintendent des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin. Quelle: Cornelia Felsch/Archiv

Die Stadt Neuruppin hat deshalb schon vor Jahren zugesagt, sich an der Finanzierung zu beteiligen. 50 000 Euro soll es geben, damit der Ortsbeirat einen Raum bekommt. Auch am Bau des Spielplatzes will sich Neuruppin beteiligen.

Mehrfach hatte die Kirchengemeinde schon gehofft, dass es mit dem Bau bald losgehen kann. Doch immer wieder musste das Projekt verschoben werden. Aus dem für vergangenen Herbst angekündigten Richtfest wurde nichts. „Vielleicht kann es ja im nächsten Herbst stattfinden“, hofft Rose Möllhoff-Mylius.

Radenslebens neue Kita soll komplett aus Holz bestehen

Noch kämpft die Gemeinde aber mit verschiedenen Problemen. Das größte: Der Bau wird durch die weltweit gestiegenen Materialpreise deutlich teurer als anfangs angenommen. „Wir wollen ja ein reines Holzhaus bauen“, sagt Pfarrerin Möllhoff-Mylius. Der ökologische Baustoff ist wesentlicher Teil des Konzeptes. Nur ist ausgerechnet der Preis für Holz zuletzt drastisch gestiegen.

Viele Bauherren stöhnen derzeit unter dem enormen Preisanstieg für Baumaterial, insbesondere für Holz und Stahl. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hat in dieser Woche seinen alljährlichen „Marktmonitor“ veröffentlicht, in dem der Zusammenschluss großer Wohnungsunternehmer auch Baupreise untersucht hat.

Allein von 2020 bis 2021 seien die Preise für Holz je nach Art um 60 bis 80 Prozent gestiegen, heißt es darin. Im Einzelfall kann der Anstieg noch viel höher ausfallen. Auch große Unternehmen müssen sich da Gedanken machen, wie sie ein Bauvorhaben unter diesen Umständen noch stemmen können. Kleine Bauherren erst recht.

Kirchengemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben rechnet mit erheblichen Mehrkosten

Mit welchen Mehrkosten die Kirchengemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben inzwischen genau rechnet, will Möllhoff-Mylius nicht verraten. „Aber sie sind beträchtlich“, sagt sie. Klar ist: Die Gemeinde braucht Hilfe. Allein kann sich das nicht leisten.

Mit Fördermittelgebern gibt es inzwischen Gespräche, ob die Fördersumme etwas erhöht werden kann. Und auch, ob sich die Frist verlängern lässt, in der das Geld eigentlich ausgegeben sein sollte. Die Kirchengemeinde hofft aber auch noch auf andere Unterstützung. Etwa auf noch etwas mehr Hilfe von der Stadt Neuruppin.

Auch Radenslebens Ortsvorsteherin Anita Ludwig würde sich wünschen, dass sich die Fontane­stadt mit etwas mehr Geld für den Bau engagiert. Schließlich bekommt Neuruppin dafür eine reale Gegenleistung: ein Dorfgemeinschaftshaus und eine moderne Kita. „Wenn die Stadt die selbst bauen müsste, wäre das sehr viel teurer“, sagt Anita Ludwig mit Blick auf den bisher zugesagten kleinen Zuschuss.

Im Moment ist noch etwas unklar, wann der Bau wirklich starten kann. „Wir bemühen uns sehr, optimistisch zu denken“, sagt Rose Möllhoff-Mylius. Die Kita soll auf jeden Fall gebaut werden, wenn irgend machbar.

Von Reyk Grunow