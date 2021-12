Radfahrerin in Neuruppin verletzt

Neuruppin

Kurz vor Weihnachten musste eine 58 Jahre alte Fahrradfahrerin ins Krankenhaus, weil ein Autofahrer ihr in Neuruppin beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt genommen hat. Der 52 Jahre alte Nissan-Fahrer bog am Mittwochabend gegen 17.25 Uhr von der Neustädter in die Franz-Künstler-Straße ab und unterließ dabei offenbar den Schulterblick.

Radfahrerin verletzt im Krankenhaus

Die Fahrradfahrerin wollte auf dem Radweg entlang der Neustädter Straße geradeaus in Richtung Puschkinstraße fahren. Nach dem Zusammenstoß brachte ein Rettungswagen die verletzte Frau in die Klinik. Dazu entstand laut Polizei Sachschaden von etwa 1000 Euro.

