Neuruppin

Eigentlich müssten in Brandenburg jährlich 30 Kilometer Allee gepflanzt werden – etwa 5000 Bäume. Darauf hatte man sich im Koalitionsvertrag einst geeinigt. Tatsächlich sind es jedoch deutlich weniger. „Es gibt ein Defizit“, sagt der Grünen-Landtagsabgeordnete Clemens Rostock.

Seit dem 1. Juni waren die Teilnehmer des vom Bund für Umwelt und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern initiierten Alleen-Radfernfahrt unterwegs, um ein Zeichen für den Alleenschutz zu setzen und für mehr Bäume in Städten und Gemeinden zu werben. Kurz vor Ende der 2300 Kilometer langen Tour entlang der Deutschen Alleenstraße stoppten die Teilnehmer am Sonnabend in Neuruppin und Rheinsberg. Bei einer Baumpflanzaktion im Wohngebiet „An der Pauline“ kam auch Rostock dazu.

Schwieriger Flächenankauf

Bislang erschwert der Flächenankauf die Neuanpflanzung von Alleen. „Die Flächenverfügbarkeit ist ein Problem“, sagt Rostock. Neue Bäume müssten in einem Abstand von viereinhalb Metern zur Straße gepflanzt werden. Das macht den Ankauf von großen Flächen notwendig.

Rostock würde sich deshalb wünschen, dass Landwirte Flächen, auf denen neue Alleebäume gepflanzt werden könnten, als ökologische Leistung anrechnen lassen können – mehr Flächen für Alleen könnten so gewonnen werden.

Lücken in der Allee

Doch auch mangelnde Pflege oder fehlende Nachpflanzungen machen Alleen zu schaffen. An der Zietenallee zwischen Wustrau und Langen – einer Allee mit sehr alten Eichen – fehlt inzwischen fast jeder dritte Baum, sagt Landschaftsarchitekt und Baumgutachter Thomas Amtage.

Der Experte aus Brunne hat viele Alleen in der Region untersucht. Amtage beobachtet mit Sorge, dass die Trockenheit der letzten Sommer auch die alten Eichen belastet. Bei der Alleenfernfahrt radelte Amtage einige Streckenabschnitte mit.

Feldahorn fürs Wohngebiet

Im Neuruppiner Wohngebiet „An der Pauline“ hatten die Radler am Sonnabend einen Feldahorn gepflanzt. Das Wohngebiet der Wohnungsbaugenossenschaft Neuruppin (WBG) versucht, ökologische Ideen und generationenübergreifendes Wohnen miteinander zu verbinden. So hat die WBG Bienenboxen aufstellen und Blühwiesen anlegen lassen. Unter einem Dach entstehen Kita und betreutes Wohnen – die Kita eröffnet noch in diesem Jahr, betreutes Wohnen und Tagespflege im kommenden Jahr.

Von Frauke Herweg