Radweg von Neumühle bis Molchow wird saniert

Alt Ruppin/Molchow

Die Zeit der Holperpiste soll bald ein Ende haben. Voraussichtlich ab Juli können Radfahrer zwischen Neumühle bei Alt Ruppin und Molchow wieder über eine wunderbar glatte ­Asphaltstrecke rollen. Die knapp 2,5 Kilometer lange Strecke wird in den nächsten Wochen komplett saniert.

Schon lange war der eigentlich beliebte Weg für Radfahrer eine Zumutung. Als die Stadt Neuruppin ihn vor etlichen Jahren anlegen ließ, verzichtete sie wegen der Kosten auf eine Wurzelsperre. Schon wenige Jahre später haben die umstehenden Bäume aber begonnen, den Asphalt mit ihren Wurzeln anzuheben und teilweise aufzubrechen.

Anzeige

Jetzt endlich kann die Piste saniert werden. Zumindest der Abschnitt zwischen der Schleuse Neumühle und dem Abzweig in Richtung Molchow.

Weitere MAZ+ Artikel

Wurzeln haben den alten Radweg bei Neuruppin zerstört

Der alte Asphalt soll abgefräst und samt Unterbau erneuert werden. Im Anschluss werden die Bauleute auf einer Seite des Weges eine Wurzelsperre einbauen. Dafür wird dort eine etwa 80 Zentimeter tiefe und fünf Zentimeter breite Rille in den Boden gefräst, in die eine stabile Spezialfolie eingesetzt wird, die die Bäume mit ihren Wurzeln nicht durchdringen können. Zum Schluss wird die Rille mit Boden wieder aufgefüllt.

Die Wurzelsperre ist nur auf einer Seite nötig, weil auf der anderen Seite neben dem Radweg ein unbefestigter Weg für Autos verläuft und die nächsten Bäume mehrere Meter Abstand haben.

Die Lindower Firma Eurovia hat am Montag mit der Sanierung der Strecke begonnen. Vorbereitungen liefen schon in den Tagen zuvor. Bis Anfang Juli sollen die Arbeiten zwischen Neumühle und Molchow abgeschlossen sein, heißt es von der Kreisverwaltung in Neuruppin.

Neuer Asphalt auch zwischen Sewekow und Zempow

Es ist das zweite von insgesamt 15 Radwegeprojekten, die der Landkreis in diesem Jahr in Angriff nehmen will. Bereits Ende März haben die Arbeiten auf der 4,3 Kilometer langen Strecke zwischen Zempow und Sewekow begonnen. Dort ist die neue Tragschicht auf der alten Piste so gut wie fertig, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Ab kommender Woche will die Baufirma beginnen, den Asphalt für die Deckschicht zu gießen. Danach wird auch dort eine Wurzelsperre angelegt. Mitte Juni kann die Strecke zwischen Zempow und Sewekow voraussichtlich wieder benutzt werden.

Ostprignitz-Ruppin investiert insgesamt 5,6 Millionen Euro

Sobald die Arbeiten bei Molchow beendet sind, also etwa Anfang Juli, gehen die Arbeiten mit dem so genannten Bahnseitenweg von Fretzdorf nach Netzeband und zwischen dem Bahnhof Walsleben und Werder weiter.

Bis Ende des Jahres will der Landkreis Ostprignitz-Ruppin rund 5,6 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau von Radwegen investieren. Etwa 90 Prozent davon sind Fördermittel von Bund und Land. Darin enthalten ist auch ein Zuschuss von rund 775 000 Euro für den Radweg über die neue Brücke in Molchow.

Lesen Sie auch

Von Reyk Grunow