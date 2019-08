Alt Ruppin

„Genauso viele Besucher wie bei Keimzeit“, freut sich Gastgeber Manfred Neumann über die volle Wiese vor seinem Kornspeicher. Nun ja, vielleicht nicht ganz so viele. Aber fest steht: Das Kultur-Café-Konzept scheint aufzugehen. Frischgebackener Kuchen, Kaffee und dazu Musik. An diesem Sonntag die von zwei ehemaligen Keimzeit-Musikern: Ralf Benschu an Klarinette und Saxofon und Pianist Matthias Opitz mixen mit lockerer Hand Swing, Pop, Jazz, Blues, Tango, Filmmusik und Schlager und bescheren den rund 150 Zuhörern einen wunderbaren Nachmittag.

Shabby-Chic-Klavier und Podest für den Saxofonisten

Ein samtiges „Petite fleur“ haucht rauchig durch die milde Luft, dann der Jazz-Klassiker „Honey suckle rose“ – später die wunderbare Rolling-Stones-Ballade „As tears go by“ und das spritzige „Ain’t she sweet“. Ab und an erzählt Matthias Opitz ein paar Geschichten zu den Liedern – aber wer nicht genau vor der Bühne sitzt, versteht nur Bahnhof. Vielen ist das egal, sie plaudern ohnehin mit ihren Nachbarn. Apropos Bühne: die klemmt malerisch-urig zwischen einem Holzstapel und Baum – mit einem Shabby-Chic-Klavier und Podest für den Saxofonisten.

„Mal sehen, wer den nächsten Titel erkennt“, wird offeriert. Eine feine schmelzende Melodie wird bis ins i-Tüpfelchen der Melancholie getrieben. Jeder Ton seufzt Emotion und nostalgischen Charme, gedehnter Zweivierteltakt, der innig getanzt werden möchte . „Klingt ein bisschen wie Filmmusik“, sagt einer. Aber welcher?

Ralf Benschu und Matthias Opitz sind ehemalige Keimzeit-Musiker. Quelle: Regine Buddeke

Nein, es habe keiner rausbekommen, was für ein Stück das sei, erzählt Ralf Benschu später in der Pause. Derweil sei der Film schon recht bekannt. „Es war einmal in Amerika“, die Szene, wo Noodles die junge Deborah beim Tanzen durch eine Loch in der Wand beobachtet – die Filmmusik hat Ennio Morricone komponiert.

Landluft, Kulinarik , und Musik

Immer wieder gibt es kurze Pausen – zum Kuchen-und-Kaffee-Nachtanken. Dann spielt die Musik wieder: „Fly me to the moon“, „Ain’t got no swing“ – alles berühmte Jazznummern. Der Tango „Besa me mucho“ wird abgelöst vom jazzigen „I found a new babe“, dann rollt der C-Jam-Blues durch die Luft. „Bei dir war immer so schön“, lässt Matthias Opitz als Solo aus den Tasten quellen – man könnte das als Loblied auf den Gastgeber verstehen. Ralf Benschu ist nicht zum ersten Mal bei Manfred Neumann zu Gast. „Wir kennen uns seit 20, 30 Jahren“, verrät er.

Die Besucher genießen das Gesamtpaket aus lauschiger Landluft, Kulinarik, und Musik. „Fantastische Atmosphäre“, freut sich Gudrun Kurzke, die zum ersten Mal beim Kultur-Café dabei ist. „Die Musik ist schön unplugged, das passt wunderbar für den Ort und die Zeit.“

Von Regine Buddeke