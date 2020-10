Randale in der Waldbühne Lindow

Lindow

Es ist ein Bild der Zerstörung, das sich Wilfried Janicke bietet: Unbekannte haben die hölzernen Tische und Stühle an der Waldbühne „kaputt gekloppt.“

Wilfried Janicke, Vorstandsmitglied im Kulturverein Lindow, ist ratlos. „Wer macht denn so etwas?“ Immerhin ist die Waldbühne eine kleine beliebte Kulturstätte, bei der nicht nur jedes Jahr der Kindertag, Halloween und ein Oktoberfest gefeiert werden, sondern auch regelmäßig getanzt wird.

Reichlich Beweismittel gefunden

Janicke hat Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung erstattet. Der Lindower hofft, dass der oder die Übeltäter möglichst schnell gefasst und zur Verantwortung gezogen werden. Schließlich konnte die Polizei reichlich Beweismittel sammeln. Die Täter hinterließen neben jeder Menge Zigarettenkippen auch kaputte Schnapsflaschen.

Holzbänke und Tische wurden an der Lindower Waldbühne zerstört. Quelle: Wilfried Janicke

Neuruppins Polizeisprecherin Dörte Röhrs konnte am Dienstag nichts zu der Zerstörung an der Lindower Waldbühne sagen, außer dass sich die Anzeige wegen Sachbeschädigung schon bei der Staatsanwaltschaft befindet. Das könnte darauf hindeuten, dass es bereits Tatverdächtige gibt. „Wir ermitteln sonst eigentlich etwas länger, bevor der Fall an die Staatsanwaltschaft abgegeben wird“, sagte Dörte Röhrs.

Kulturverein zählt knapp 30 Mitglieder

Der Kulturverein Lindow, der knapp 30 Mitglieder zählt, steckt viel ehrenamtliche Arbeit in die Waldbühne, die es seit gut zehn Jahren gibt. „Da kommen leicht 350 Stunden im Jahr zusammen“, sagt Janicke. Der Lindower hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung und von Patienten der Salus-Klinik, die sonst auch gern die Waldbühne regelmäßig nutzen. „Unsere Kulturstätte für Lindow sollte erhalten bleiben.“

Immerhin will sich der Kulturverein weder von der Corona-Pandemie noch durch solche Zerstörungen unterkriegen lassen. Schließlich hat der Verein für das nächste Jahr bereits fünf Veranstaltungen geplant, darunter auch wieder eine zum Kindertag. Die musste im Sommer wegen der Pandemie ausfallen.

Dank an den Blumenhändler

Es ist nicht das erste Mal, dass der Lindower Kulturverein von Übergriffen betroffen ist. Einmal wurde der Schaukasten zerstört, ein anderes Mal eine Feuerschale gestohlen. In solchen Momenten erinnert sich Janicke gern an die schönen Momente – etwa wenn Blumenhändler Lothar Kohs dem Verein wieder ein paar Pflanzen für die Waldbühne überlässt.

Von Andreas Vogel