Darf sich ein weißer Mann über rassistische Beleidigung beklagen?

Zur Beleidigung des Wittstocker Bürgermeisters Jörg Gehrmann.

Gibt es Rassismus nur gegen Farbige? Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann hatte gesagt, er müsse sich von niemanden rassistisch beleidigen lassen, nachdem er von in Wittstock lebenden Asylbewerben aus Tschetschenien als „Scheiß Deutscher“ bezeichnet worden war. Das hatte eine ehemalige Wittstocker MAZ-Leserin zum Anlass genommen, Gehrmanns Beschwerde als unangemessen zu kritisieren. Der Wittstocker Bürgermeister als weißer Mann wisse doch gar nicht, was Rassismus ist. Dies wird sowohl auf unserer Facebook-Seite als auch in Leserbriefen kontrovers diskutiert. Hier einige Leserbriefe.

Wir würden es nicht wagen, uns im Ausland so zu benehmen

Christine Kranz aus Wusterhausen: Herr Germann wurde in Deutschland als „Scheiß Deutscher“ beschimpft. Er lebt und arbeitet hier. Wir fahren als Touristen ins Ausland und würden es uns niemals dort erlauben, die Menschen dort zu beleidigen. Ich glaube auch, es würde uns dann schlecht ergehen. Deutschland hat vielen Menschen, die Krieg, Elend und Not im eigenen Land erfahren haben, Obdach und Wohnrecht gegeben. Darum muss man sich auch nicht alles gefallen lassen in dem Land, wo man wohnt, lebt und herkommt. Ich sehe es auf jeden Fall so, dass sich diese Familien auch hier bei uns wie Gäste benehmen sollten. Mein Mann und ich sind zwar keine Wittstocker, kennen aber den Bürgermeister gut von vielen Veranstaltungen, die dort gewesen sind.

Herr Gehrmann sollte den Vorfall zur Anzeige bringen

Tino Klipp aus Pritzwalk: Ich habe mir eben den Zeitungsartikel „Gibt es Rassismus gegen einen weißen Mann?“ durchgelesen und teile die Meinung der ehemaligen Wittstockerin absolut nicht. Klar ist es Rassismus, was Herrn Gehrmann widerfahren ist. Hätte ein Deutscher zu einem dunkelhäutigen Mann gesagt “scheiß Ausländer“ oder Ähnliches, würde der Staatsschutz auf Hochtouren ermitteln.Aber da es „nur“ ein Deutscher ist, muss das nicht strafrechtlich verfolgt werden. So in etwa lese ich das aus dem Statement der Leserbrief-Schreiberin. Herr Gehrmann hätte die rassistische Äußerung des Ausländers definitiv bei der Polizei anzeigen sollen, damit auch Nichtdeutsche merken, dass sie in einem fremden Land nicht tun und lassen können, was ihnen gefällt. Die gehören genauso bestraft wie deutsche Staatsbürger. Die Nichtdeutschen wissen ganz genau, dass die hier teilweise Narrenfreiheit haben, und das muss ein Ende haben. Schließlich sind sie in Deutschland Gäste und Gäste haben sich nicht so zu benehmen. An Herrn Gehrmanns Stelle würde ich diesen Vorfall jetzt noch zur Anzeige bringen.

Es gibt viele Formen von Rassismus

Dr. Peter Bihl, Wittstock: Der Leserbrief zeugt von einer sehr schlichten Weltsicht, wenn nur Farbige, Türken, Araber und Rumänen rassistische Opfer werden könnten. Es gibt viele Formen von Rassismus: Ethnischen Rassismus (Farbige, Weiße), Religionsrassismus (Christen, Muslime, Juden) oder nationalen Rassismus (Rechtspopulismus). Migranten aus außereuropäischen Ländern sind in Deutschland nahezu unantastbar und genießen Immunität, egal wie schlecht sie sich benehmen. Das ist auch das Erbe der Nazizeit. Rassismus ist ein seht bequemes Argument, wenn man als Migrant einmal kritisiert wird! Die Polizei hätte im Falle unseres Bürgermeisters nicht einmal eine Ordnungsstrafe verhängen können, da der Täter nicht identifizierbar gewesen wäre und die Polizei dann auch noch als rassistisch beschimpft worden wäre. Unser Bürgermeister hat völlig recht, es gibt auch Hass, Abneigung und Rassismus gegenüber Deutschen von Seiten der Migranten. In unserem Krankenhaus gibt es eine ausländische Assistenzärztin und Kollegin, die Kopftuch trägt und mir nicht die Hand gibt, weil das ihr Glaube angeblich verbietet. Kann man nicht Anstandsregeln erwarten, wenn man schon das Privileg hat, in Deutschland zu leben?

Man darf ja als Journalist nicht einmal die Herkunft eines Täters erwähnen (siehe Silvesternacht in Köln 2015). Es war sehr mutig von Herrn Wagener, überhaupt zu erwähnen, dass es sich um eine tschetschenische Familie handelte. Respekt!

Niemand muss sich als Scheißdeutscher beschimpfen lassen

Peter Sturm, Perleberg: Niemand muss sich als Scheißdeutscher beschimpfen lassen, nicht Herr Gehrmann, nicht der Polizist in Berlin-Neukölln noch sonst wer. Wer so etwas sagt, glaubt, ein wertvollerer Mensch zu sein als eben in diesem Fall der Deutsche, und das ist Rassismus. Ob dabei Äußerlichkeiten oder eine religiöse Auffassung oder eine Verhaltensweise oder sonst etwas ursächlich sind, spielt hierbei keine Rolle. Zusammenfassend meint die Leserbriefschreiberin: Hab dich nicht so, ist doch überall so. Nein, das zeigt doch, dass gerade im Umgang mit Migranten und Flüchtlingen in der Vergangenheit und auch jetzt noch offenbar große Versäumnisse aufgetreten sind. Der tschetschenischen Großfamilie und allen Migranten, die sich ähnlich verhalten, muss man endlich deutlich sagen, dass sie in Deutschland Gäste sind und dass der Gastgeber erwarten darf, dass sie sich auch wie solche benehmen. Niemand hat die Flüchtlinge gebeten, nach Deutschland zu kommen. Und wenn sie sich nicht entsprechend den hiesigen Gepflogenheiten verhalten wollen, wird niemand sie daran hindern, Deutschland zu verlassen.

Unser Bürgermeister hat das Recht, schockiert zu sein

Ulrich Bartels, Wittstock: Rassismus gibt es weltweit, unabhängig von der Hautfarbe und der Herkunft der Menschen. Rassismus ist aber auch ein politisches Instrument, das der englischen Losung „Teile und herrsche“ entspricht. Die Zeit des Kolonialismus hat dieses Gift unter die Menschen getragen.Der Angriff auf unseren Bürgermeister ist da durchaus einzuordnen und er zeigt, dass es noch lange nicht gelungen ist, Menschen aus anderen Ländern so zu integrieren, dass sie täglich verantwortungsvoll ihrer Arbeit nachgehen müssen, durch die sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen. Es wird noch viel politische Arbeit zu leisten sein, um allen Menschen auf der Welt bewusst zu machen, dass eine gute Menschengemeinschaft die Grundlage für ein gutes Miteinander sichert. Dank an alle, die sich darum täglich bemühen.Unser Bürgermeister hat durchaus recht, schockiert über so einen Angriff zu sein.

Man beschimpft so doch keinen Bürgermeister

Manfred Teske, Wusterhausen: Man beschimpft so doch keinen Bürgermeister. In Wittstock, Kyritz oder Wusterhausen ist das in der Regel nicht üblich. Dass es offenbar in Berlin, wo die Leserbriefschreiberin heute lebt, anders ist, bedaure ich sehr. Dort müssen sich sogar Ordnungshüter von angetrunkenen Randalierern als Scheiß Polizei beschimpfen lassen. Sie werden bedroht oder sogar angegriffen. Hier in Wittstock erwischte es nun zufällig sogar den eigenen verdienstvollen Bürgermeister.Wenn die emigrierten Bürger gewusst hätten, dass das der Bürgermeister war, der dort neben ihnen sein Fahrrad abstellte, hätten sie im sicherlich mehr Respekt entgegengebracht und ihren Jargon unterlassen, der aber auch bei uns nicht unbekannt ist. Auch ich bin am Neustädter Bahnhof schon mal von zwei dunkelhäutigen Menschen als Faschist beschimpft worden. Und nun soll es auch das Wort Rasse nicht mehr geben dürfen. Es ist zum Mäuse melken: dann würde es doch auch keinen Rassismus mehr geben – oder es müsste dafür ein neues Wort gefunden werden.

